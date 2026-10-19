Тест: Вечный стыд и позор вам, если не узнаете 8 актрис СССР по дебютным ролям в кино!

Кажется, любимых актрис мы узнаем даже со спины. Но стоит включить фильм, в котором они только начинали сниматься, и уверенность куда-то исчезает. Непривычная стрижка, совсем юное лицо, небольшой эпизод вместо главной роли… Life.ru предлагает присмотреться к ранним работам звёзд советского экрана. Сможете назвать всех восьмерых без подсказок?