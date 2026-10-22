Жена и возлюбленная под одной крышей: как Иван Бунин устроил жизнь на троих Оглавление Жена Бунина — Вера Муромцева Новое увлечение Бунина — Галина Кузнецова Как жена и возлюбленная жили в одном доме? Почему Вера Муромцева не ушла от мужа? На вручение Нобелевской премии поехали обе Как Бунин переживал разрыв с Галиной? Вера осталась до конца 22 октября 2026 года исполняется 156 лет со дня рождения Ивана Бунина. О любви он писал так, что замирало сердце, а дома годами разыгрывалась история, достойная отдельного романа. Зачем жена писателя согласилась жить рядом с его новой возлюбленной и чем всё закончилось? Личная жизнь Ивана Бунина: как писатель годами жил под одной крышей с женой Верой и Галиной Кузнецовой? Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia, © Wikipedia / Georgi Vasilievich Trunov, © Wikipedia, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В доме Ивана Бунина на юге Франции жена и возлюбленная годами встречались за одним столом. Вера Муромцева занималась семейными делами, молодая писательница Галина Кузнецова обсуждала с классиком его прозу, все вместе они принимали гостей. Со стороны это могло напоминать литературную коммуну. Дневники этой семьи сохранили и сцены обычного домашнего общения, и записи о ссорах, усталости и одиночестве. К 156-летию писателя Life.ru рассказывает, как возник этот союз и почему Бунин, позволивший себе новую любовь, так тяжело пережил выбор собственной возлюбленной.

Жена Бунина — Вера Муромцева

Иван Бунин и Вера Муромцева: знакомство в 1906 году, эмиграция и брак, переживший роман писателя на стороне. Фото © Wikipedia

Есть сведения об их первой встрече ещё в 1896 году. Сама Вера писала, что в доме Зайцева в 1906-м познакомилась с ним «по-настоящему». Ему было 36 лет, ей 25. В 1907 году они отправились в путешествие по странам Востока. Поездка в Палестину, Сирию и Египет стала началом их совместной жизни. Сразу пожениться они не могли. Бунин оставался связан браком с Анной Цакни, с которой давно разошёлся. Официально оформить отношения с Верой удалось только в 1922 году, уже во Франции. К тому времени они пережили революцию, отъезд из России в 1920-м и первые годы эмиграции.

Вера Николаевна перепечатывала рукописи мужа и занималась домом. В воспоминаниях художницы Татьяны Муравьёвой-Логиновой её комната на более поздней вилле «Жаннет» описана очень подробно. Пишущая машинка, бумаги, книги, иконы и семейные реликвии. Вещи, по которым хорошо видно, сколько места в её повседневности занимала работа Бунина. Когда в этой семье появилась Галина Кузнецова, за плечами супругов было уже около двадцати лет общей жизни.

Новое увлечение Бунина — Галина Кузнецова

Галина Кузнецова и Иван Бунин: как знакомство летом 1926 года привело к роману и переезду в дом писателя. Фото © Wikipedia

В момент знакомства с Буниным Галине Кузнецовой было 25 лет, ему 55. Она родилась в Киеве в 1900 году, в 1920-м покинула Россию, жила в Константинополе и Праге, затем перебралась в Париж. Кузнецова писала стихи и прозу, начинала печататься в эмигрантских изданиях. У неё были собственные литературные планы и муж Дмитрий Петров.

По воспоминаниям Ирины Одоевцевой, летом 1926 года Кузнецову и её мужа познакомил с Буниным на пляже в Жуан-ле-Пен пушкинист Модест Гофман. Литературовед Рене Герра приводил и вещественное свидетельство раннего знакомства. В его собрании сохранилась подаренная Галине «Митина любовь» с бунинской надписью от 6 августа 1926 года. Отношения быстро вышли за пределы литературного знакомства. Кузнецова оставила мужа, а в 1927 году поселилась у Буниных в Грассе. В доме она находилась на положении ученицы писателя. Вера Николаевна продолжала жить рядом с мужем. Так у нового романа появился общий с законной супругой адрес.

Как жена и возлюбленная жили в одном доме?

Жена и возлюбленная Бунина под одной крышей: как была устроена повседневная жизнь на вилле в Грассе? Фото © Wikipedia / Christof Halbe

Бунины снимали виллу «Бельведер». Кузнецова вспоминала старый провансальский дом с трещинами в жёлтых стенах, скромной обстановкой и великолепным видом на долину. Внутри шла работа над рукописями, которую постоянно прерывали самые обычные домашние заботы. В записи от 27 октября 1927 года Галина перечисляла, чем была занята. Ходила на базар, убирала, готовила завтрак и чай, мыла посуду. Вера Николаевна была слаба, приходившая помогать пожилая Мари не успевала справляться с хозяйством, а в доме принимали гостей. К вечеру на собственную прозу у Кузнецовой уже не оставалось сил.

Одновременно она много занималась романом Бунина. По её словам, они обсуждали почти ежедневно отдельные главы, фразы и даже слова. Иногда писатель диктовал, и прямо во время диктовки они вместе искали замену неудачному выражению. Близость с автором, чьим талантом она восхищалась, давала ей возможность участвовать в его работе. Свои тексты при таком распорядке снова откладывались.

Свидетели этой жизни описывали целую писательскую колонию. В 1929 году к Буниным приехал молодой прозаик Леонид Зуров и тоже надолго остался в семье. Вокруг хозяина собирались люди, которым он помогал и которых учил своему ремеслу. Уединённого быта только для троих на вилле не было.

Почему Вера Муромцева не ушла от мужа?

Почему Вера Муромцева осталась с Буниным: что жена писателя записывала в дневнике о его любви к другой? Фото © Wikipedia

О том, как Вера Николаевна пыталась принять происходящее, говорит её дневник. 13 октября 1929 года она записала, что проводит день одна в Ницце и хочет побыть в уединении. По дороге на вокзал пришла мысль, которую сегодня часто цитируют, рассказывая об этом браке.

«Я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет», — написала она. Яном Вера называла мужа. Дальше она связывала способность любить с Богом и желала, чтобы эта любовь приносила ему душевную радость. Судя по записи, сохранить привязанность к Бунину она пыталась через признание его свободы.

В том же дневнике есть и совсем другие переживания. Ещё 23 июля 1929 года Вера написала: «Горевала, что 7 лет потеряно из-за кухни». Она хотела наверстать упущенное, пока оставались силы и возможность. За заботами о писателе существовала её собственная жизнь, для которой тоже хотелось найти время. А в мае 1930-го Вера и Галина обсуждали, как последней получить больше свободы. Обеим женщинам было тесно в отведённых им домашних ролях.

На вручение Нобелевской премии поехали обе

Нобелевская премия Ивана Бунина в 1933 году: на церемонию писатель отправился с женой и Галиной Кузнецовой? Фото © Wikipedia / Nobel Foundation

9 ноября 1933 года Бунин узнал о присуждении Нобелевской премии по литературе. В декабре он отправился на церемонию в Стокгольм. Рядом были Вера Николаевна и Галина Кузнецова. К этому времени жена и возлюбленная уже несколько лет делили с ним повседневную жизнь, а теперь разделили и главный литературный триумф.

На обратном пути они остановились в Дрездене у философа Фёдора Степуна. Там Кузнецова познакомилась с его сестрой, певицей Маргаритой Степун, которую близкие называли Маргой. Эта встреча изменила её жизнь. Вскоре девушки стали близкими подругами, а отношения с Буниным начали распадаться.

Как Бунин переживал разрыв с Галиной?

Иван Бунин и Галина Кузнецова: почему распался их роман и как писатель переживал расставание в 1935 году? Фото © Wikipedia / Максим Петрович Дмитриев, © YouTube / Fundación cultural Casa de Rusia en Barcelona

Весной 1934 года Марга приехала в Грасс и всё больше сближалась с новой знакомой. Согласно записям Веры, дома стало пустыннее, но легче. Окончательно отношения разрушались в течение следующих месяцев. 8 марта 1935 года Бунин записал обращённые к Галине слова: «Наша душевная близость кончена». В июле он снова писал о тяжёлом для себя времени. Судя по этим записям, с её отдалением он справлялся мучительно.

Ну а Кузнецова решила изменить свою жизнь. К осени 1935 года речь шла уже о её переезде в Геттинген. Вера понимала, что Галина уезжает надолго, возможно навсегда. Прежний порядок, при котором обе женщины оставались рядом с Буниным, закончился. Теперь решение о будущем принимала его возлюбленная.

Вера осталась до конца

Вера Муромцева оставалась с Иваном Буниным до его смерти в 1953 году: чем закончилась история жизни на троих? Фото © YouTube / Fundación cultural Casa de Rusia en Barcelona

В 1939 году Кузнецова и Степун снова оказались у Буниных в Грассе. Во время войны на съёмной вилле «Жаннет» находили приют сразу несколько человек, в том числе Галина и Марга. После разрыва Бунин всё же принял их в своём доме. Личные обиды пришлось переживать рядом с общей тревогой за будущее. В апреле 1942 года Кузнецова окончательно покинула Грасс и переселилась в Канны. Позднее общение с Буниным продолжилось в письмах. В начале 1950-х Галина и Марга помогали готовить его книги к выпуску в нью-йоркском Издательстве имени Чехова.

Вера Николаевна оставалась с мужем до его смерти 8 ноября 1953 года. Её книги «Жизнь Бунина» и «Беседы с памятью» сохранили множество подробностей его биографии. Кузнецова тоже оставила свою версию общих лет. Её «Грасский дневник» вышел отдельной книгой в 1967 году.

Кстати, у Фрэнсиса Скотта Фицджеральда семейная история тоже оказалась полна ревности и болезненных разногласий. Его жена Зельда хотела писать сама, а общая жизнь постепенно превратилась в борьбу за признание и авторство. Life.ru уже рассказывал, почему брак Фицджеральдов оказался драматичнее «Великого Гэтсби».

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Софья Кузнецова