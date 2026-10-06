СПР запустил второй сезон Всероссийской премии в области научной фантастики

В России представили второй сезон Всероссийской литературной премии в области научной фантастики. Презентация прошла в «Лавке писателей» на Кузнецком Мосту. В ней участвовали помощник президента России Владимир Мединский, гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и член Общественной палаты России, писатель Сергей Лукьяненко.

Во время мероприятия Мединский отметил, что фантастика помогает не только придумывать будущее, но и приближать его. По его словам, советские писатели-фантасты описывали вещи, которые в то время казались невозможными, а позднее многие из них стали реальностью.

«У фантастов особый склад ума, особое умение мечтать и придумывать. Классики советской фантастики описывали вещи, которых не было, и представить их было невозможно, а теперь они стали реальностью. Потому что писатели не просто придумывали, а еще и предвидели будущее, даже приближали его. И мы хотим, чтобы таких визионеров в области литературы становилось больше», — сказал Мединский.

В рамках мероприятия Союз писателей России и Национальный центр «Россия» подписали соглашение о сотрудничестве.

Также состоялось вручение членских билетов Союза писателей России нового образца Николаю Злобину, Алексею Рубанову и Анне Ревякиной.

«Мы живём не ради медалей, не ради корочек. Мы живём ради того, чтобы нашим детям хорошо жилось в нашей стране, и книжки они читали хорошие», — сказала Ревякина.

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