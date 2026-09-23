Букеровская премия 2026 объявила шорт-лист из шести книг

Шесть романов вошли в шорт-лист Букеровской премии 2026 года. Среди финалистов — бывшие лауреаты Марлон Джеймс и Дуглас Стюарт, а также Элизабет Страут, которая ранее несколько раз претендовала на премию.

В финальный список вошли «The End of Everything» М. Джона Харрисона, «The Disappearers» Марлона Джеймса, «Black Bag» Люка Кеннарда, «May We Feed the King» Ребекки Перри, «The Things We Never Say» Элизабет Страут и «John of John» Дугласа Стюарта.

Финалисты представляют разные направления современной англоязычной прозы, включая антиутопию, историческую литературу, сатиру и реалистические романы. В книгах затрагиваются темы личности, семьи, одиночества, выживания и человеческой уязвимости.

Победителя объявят 9 ноября на церемонии в лондонском Old Billingsgate. Лауреат получит 50 тыс. фунтов стерлингов, остальные пять финалистов — по £2,5 тыс.

В 2025 году Букеровскую премию получил венгерско-британский писатель Дэвид Солой за роман «Плоть». Книга написана в сдержанной манере и охватывает несколько десятилетий. В центре сюжета — эмоционально отстранённый человек, который оказывается втянут в цепь событий, смысл которых он не способен полностью понять.