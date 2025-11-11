Венгерско-британский автор Дэвид Солой получил Букеровскую премию 2025 года за своё произведение «Плоть». Об этом говорится в сообщении на сайте премии.

Глава судейской коллегии Родди Дойл отметил, что Солой, ранее уже входивший в шорт-лист номинантов в 2016 году, получил награду за неординарное и уникальное произведение. По словам Дойла, этот мрачный роман доставляет настоящее удовольствие при чтении.

В сообщении подчёркивается, что Солой стал первым венгерско-британским писателем, удостоенным этой престижной литературной премии.

Церемония награждения прошла с участием лауреата Букеровской премии 2024 года британской писательницы Саманты Харви, которая вручила Солою денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (около 66 тысяч долларов) и трофей. В состав жюри текущего года вошли писательница Айобами Адебайо, автор Крис Пауэр, романистка Кайли Рид, драматург Родди Дойл и актриса Сара Джессика Паркер.

Подчёркивается, что произведение написано сжатым литературным стилем и охватывает несколько десятилетий, рассказывая историю эмоционально отстранённого человека, запутавшегося в череде событий, которые он не в состоянии осмыслить.

Недавно писатель Захар Прилепин выступил с инициативой создания международной литературной премии как альтернативы Нобелевской. Комментируя присуждение награды венгерскому автору, он отметил, что Россия должна объединиться с Китаем, Индией и странами глобального Юга для формирования собственных культурных иерархий.