Писатель Захар Прилепин выступил с инициативой создания международной литературной премии как альтернативы Нобелевской. Комментируя присуждение награды венгерскому автору, он отметил, что Россия должна объединиться с Китаем, Индией и странами глобального Юга для формирования собственных культурных иерархий.

«Мы должны создать аналог Нобелевской премии по литературе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой и нормальными людьми в Европе и свою версию Нобелевской премии», — сказал писатель.

Он раскритиковал нобелевский комитет, заявив, что его члены не читают произведения лауреатов и присуждают премии за чепуху, а Россия более не должна участвовать в этом карнавале. Свою позицию он выразил во время открытия фестиваля «Дни литературы в Калининградской области – 2025».

«Они сами не читают. Они сами презирают тех людей, которым они выдают премии. Ими не интересуются и их потом никаким образом ни по миру не презентуют и не повышают статус своей премии. Россия должна наконец сказать, что готова создавать эти мировые иерархии», — подчеркнул Прилепин.

Напомним Life.ru писал, что венгерский писатель Ласло Краснахоркаи удостоен премии по литературе за убедительное и дальновидное творчество, которое, по формулировке комитета, «в условиях апокалиптического ужаса утверждает силу искусства». На официальном сайте награда объясняется его принадлежностью к центральноевропейской эпической традиции — от Кафки до Томаса Бернхарда, — для которой характерны абсурдизм и гротескные излишества. Писатель некогда восхищался Толстым и Достоевским, а после начала СВО занял антироссийскую позицию. В своих интервью «оборотень» признаётся, что с набережной итальянского Триеста плюет на пришвартованные яхты, которые якобы принадлежат россиянам.