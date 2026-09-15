От «Ёжика в тумане» до мировой славы: Путин поздравил Норштейна с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил режиссёра и художника анимационного кино Юрия Норштейна с 85-летием. Глава государства назвал его фильмы настоящими шедеврами отечественной и мировой анимации. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что работы Норштейна стали эталоном художественного вкуса и мастерства и остаются любимыми у нескольких поколений зрителей.

«Ваши замечательные фильмы по праву считаются подлинными шедеврами отечественного и мирового анимационного искусства, эталоном безупречного художественного вкуса и мастерства», — говорится в поздравлении.

Президент также подчеркнул, что творчество режиссёра служит примером профессионализма для молодых аниматоров, которые продолжают традиции российской мультипликации.

«Они пользуются искренней, непреходящей любовью зрителей всех поколений, являются примером профессионализма для молодых талантов, продолжающих лучшие традиции российской мультипликации», — отметил Путин.

Глава государства пожелал юбиляру крепкого здоровья и всего наилучшего.

Юрий Норштейн родился 15 сентября 1941 года в деревне Андреевка Пензенской области, куда его семья была эвакуирована во время Великой Отечественной войны. В 1961 году после окончания курсов художников-мультипликаторов он пришёл на студию «Союзмультфильм», а в дальнейшем стал одним из наиболее известных представителей советской и российской авторской анимации.

Среди самых знаменитых работ Норштейна — «Лиса и заяц», «Цапля и журавль», «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок». Его картины отличает техника многоярусной перекладки, благодаря которой двумерные изображения получают необычную глубину и сложную световоздушную среду. С 1981 года режиссёр работает над экранизацией гоголевской «Шинели», ставшей одним из самых известных незавершённых проектов мировой анимации.

Норштейн — народный артист России. В 1979 году он получил Государственную премию СССР за мультфильмы «Лиса и заяц», «Цапля и журавль» и «Ёжик в тумане». Также режиссёр удостоен премии имени Андрея Тарковского «За авторский вклад в развитие искусства», премий «Триумф» и «Своя колея». Норштейн является кавалером французского Ордена искусств и литературы и японского Ордена восходящего солнца.

Ранее Life.ru рассказывал, что Юрий Норштейн хочет завещать свой творческий архив японскому музею Ghibli. В мастерской режиссёра хранятся рисунки, раскадровки, бумажные персонажи, плёнки и оборудование, использовавшееся при создании его знаменитых мультфильмов.