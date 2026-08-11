Автор «Ёжика в тумане» Юрий Норштейн завещает свои работы японскому музею Ghibli

Мультипликатор Юрий Норштейн хочет, чтобы после его смерти творческий архив оказался в Японии — в музее студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки. Об этом автор легендарного «Ёжика в тумане» рассказал Клубу путешествий Михаила Кожухова на YouTube.

В студии мультипликатора хранятся рисунки, раскадровки, бумажные куклы персонажей, катушки с отснятым материалом и оборудование, которое использовалось при создании его фильмов. Именно судьбу этих материалов Норштейн хочет заранее определить в завещании.

«Пусть в Японию отдадут. В Японию, в музей Ghibli, в музей Миядзаки», — сказал он.

Норштейн отметил, что не хотел бы передавать архив в российский киномузей. В качестве своего творческого наследника он назвал Миядзаки, с которым давно поддерживает дружеские отношения. Японский режиссёр неоднократно говорил о влиянии работ Норштейна на собственное творчество. Сам российский аниматор впервые побывал в Японии в 1993 году и с тех пор особенно тепло относится к этой стране.

По словам Норштейна, его привлекает отношение японской культуры к созиданию и труду. В 2026 году обоим мастерам исполняется по 85 лет, поэтому мультипликатор признался, что хочет успеть юридически оформить свою волю.

Юрий Норштейн — выдающийся советский и российский режиссёр-аниматор, художник и сценарист, признанный классик мирового кинематографа. Его работы, созданные в технике многоярусной перекладки, отличаются уникальным живописным стилем, глубоким психологизмом и философской глубиной. Наибольшую известность ему принесли мультфильмы «Ёжик в тумане» (1975), признанный по итогам международных опросов лучшим анимационным фильмом всех времён, и «Сказка сказок» (1979). С 1981 года Норштейн работает над масштабным полнометражным проектом по повести Гоголя «Шинель», который до сих пор остается незавершенным, но уже стал легендой. Кавалер множества государственных и международных наград, включая орден Восходящего солнца (Япония), он является символом авторской анимации, ставящей во главу угла искусство, а не коммерческий успех.