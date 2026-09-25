Писал о боли, а жил как кинозвезда: что скрывал Эрих Мария Ремарк за роскошью и безупречными костюмами

У героев Ремарка всегда находится время на бокал, разговор по душам и попытку поймать счастье, пока оно не исчезло. Сам писатель выглядел человеком, который овладел этим искусством безупречно. Только маска слезает раньше, чем заканчивается вечер. В день памяти писателя Life.ru рассказывает, каким Ремарк был, когда оставался один.

От сына переплётчика до берлинского денди

Почему Эрих Мария Ремарк сменил имя: работа в журналах, переезд в Берлин и начало новой жизни автора. Фото © Gettyimages / ullstein bild Dtl.

Эрих Пауль Ремарк родился в 1898 году в Оснабрюке в семье переплётчика. В 1916-м его призвали в армию, а летом следующего года он оказался на Западном фронте и был ранен. После войны молодой человек успел поработать учителем, но надолго в школе не задержался. Куда сильнее его тянуло к журналистике и литературе.

В 1922 году Ремарк устроился в журнал шинной компании Continental в Ганновере. Он писал рекламные тексты, заметки о путешествиях и автомобилях. Именно тогда будущий известный писатель начал выстраивать и собственный образ. Стал Эрихом Марией Ремарком, вернув фамилии старое написание и заменив второе имя на Мария. В 1925-м он переехал в Берлин и получил место в журнале Sport im Bild, рассчитанном на состоятельную публику. Мода, спорт, гонки и городские развлечения окружали его задолго до первых крупных гонораров.

Любимый автомобиль, с которым пришлось расстаться

Любимая машина Ремарка Lancia Dilambda: как автомобиль писателя оказался в документах тайной полиции. Фото © Youtube / Old Cars

В 1929 году вышел роман «На Западном фронте без перемен», и жизнь Ремарка изменилась. Книга быстро стала международным бестселлером, принесла ему славу и большие деньги. Теперь он мог позволить себе то, о чём прежде писал для журналов. Особенно писатель любил быстрые машины. Одной из самых известных стала итальянская Lancia Dilambda, заказанная им в 1931 году.

У этой истории есть неожиданное продолжение. Когда Ремарк покинул Германию, автомобиль остался там. В коллекции его бумаг Нью-Йоркского университета сохранились документы об изъятии Lancia тайной полицией в 1934 году, а также письма и бумаги, связанные с попытками оспорить конфискацию. Даже любимая машина оказалась частью истории преследования писателя.

К началу 1930-х национал-социалисты уже нападали на его антивоенный роман и срывали показы экранизации. Ремарк обосновался в Швейцарии, пока в 1933 году в Германии жгли его книги, а в 1938-м лишили гражданства. Внешне жизнь по-прежнему выглядела роскошно: дом у озера Лаго-Маджоре, путешествия, встречи с известными людьми. Но вернуться к прежней жизни он уже не мог.

Вечеринки, Марлен Дитрих и одиночество после них

Ремарк и Марлен Дитрих: как роман писателя и кинозвезды повлиял на его личную жизнь в годы эмиграции. Фото © Gettyimages / Roger Viollet

В изгнании Ремарк не замкнулся в четырёх стенах. Он собирал произведения искусства, поддерживал других эмигрантов, общался с актёрами и писателями. В сентябре 1937 года начались отношения с Марлен Дитрих. Позднее, в США, Эрих Мария бывал в кругах голливудских звёзд и нью-йоркской творческой элиты. Для окружающих он оставался обаятельным и обеспеченным человеком, который умеет наслаждаться жизнью.

При этом отношения с Дитрих были болезненными и завершились для писателя кризисом. Биографический справочник пишет, что за образом светского человека стоял чувствительный автор, которого мучили тяжёлые депрессии и которому каждая новая книга давалась с трудом. Романтическая известность и внимание публики не избавляли Ремарка от внутренней уязвимости. О том, насколько непростой бывает жизнь знаменитого писателя за пределами обложек, Life.ru недавно рассказывал на примере брака Скотта и Зельды Фицджеральд.

Трудные и самые продуктивные годы

Как жил Эрих Мария Ремарк после войны: работа над романами, тяжёлые потери и поиски душевного покоя. Фото © Gettyimages / ullstein bild

В годы эмиграции писатель продолжал работать. Его романы «Возлюби ближнего своего», «Триумфальная арка» и «Ночь в Лиссабоне» обращались к судьбам людей, которым пришлось покинуть родину. В 1943 году нацисты казнили его сестру Эльфриду. Эрих Мария Ремарк узнал об этом позже и посвятил ей роман «Искра жизни», опубликованный в 1952 году. Благополучие, о котором говорили фотографии и газетные хроники, соседствовало с потерями, которые нельзя было исправить. В 1958 году писатель женился на актрисе Полетт Годдар. Вместе они жили в Швейцарии, их брак продолжался до смерти Ремарка 25 сентября 1970 года.

Эрих Мария Ремарк так и остался человеком многих, на первый взгляд несовместимых увлечений: мог искать уединения в доме на озере, любить дорогие автомобили и при этом писать о людях, у которых отняли самое необходимое. Возможно, поэтому его герои так убедительно знают цену коротким мгновениям тепла. А у Романовых за блеском драгоценных подарков тоже скрывалось нечто личное: признания в любви и семейные портреты. Life.ru рассказывал, какие секреты прятали внутри яиц Фаберже.