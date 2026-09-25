«Не было с ней никаких отношений»: Сын Высоцкого рассказал, когда последний раз видел Марину Влади

Никита Высоцкий не поддерживал отношений с Мариной Влади в последние годы её жизни. В последний раз сын известного поэта видел французскую актрису около 15–20 лет назад. Об их общении Высоцкий рассказал после известия о смерти артистки.

«Видел я её достаточно давно — думаю, лет 15–20 назад, мельком. У меня не было с ней никаких отношений последние годы её жизни», — сказал он нашим коллегам из ТАСС.

Марина Влади скончалась во Франции 24 сентября в возрасте 88 лет. О смерти актрисы сообщила её семья. Она была третьей и последней женой Владимира Высоцкого. Пара поженилась в 1970 году и оставалась в браке до смерти поэта в 1980-м.

Влади посвятила супругу книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полёт». В январе 2026 года актриса также передала Росархиву их личную переписку, попросив не публиковать письма при её жизни.

Накануне стало известно, что Марина Влади умерла в возрасте 88 лет. Актриса родилась во Франции в семье русских эмигрантов, снималась в европейском и российском кино, получила приз Каннского кинофестиваля.