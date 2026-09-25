Камеры сняли на видео смертельное падение Сергея Соседова в отеле в Якутии

Камеры видеонаблюдения сняли момент смертельного падения музыкального критика Сергея Соседова в якутском отеле. Об этом AиФ рассказал организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов, ознакомившийся с записями.

По словам собеседника издания, критик потерял равновесие сразу после того, как ступил на лестницу. На кадрах видно, как телеведущий падает назад и получает травму головы.

«Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай», — заявил Беззубов.

Организатор мероприятия подчеркнул, что повреждение головы произошло именно в результате удара при падении. По его словам, видеозапись позволила восстановить обстоятельства случившегося.

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса красоты и моды. Однако 23 сентября в гостинице с ним произошёл несчастный случай. После потери сознания критика госпитализировали, но спасти его не удалось.