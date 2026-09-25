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Опубликовано 25 сентября, 14:16

Камеры сняли на видео смертельное падение Сергея Соседова в отеле в Якутии

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин/NEWS.ru

Камеры видеонаблюдения сняли момент смертельного падения музыкального критика Сергея Соседова в якутском отеле. Об этом AиФ рассказал организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов, ознакомившийся с записями.

По словам собеседника издания, критик потерял равновесие сразу после того, как ступил на лестницу. На кадрах видно, как телеведущий падает назад и получает травму головы.

«Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай», — заявил Беззубов.

Организатор мероприятия подчеркнул, что повреждение головы произошло именно в результате удара при падении. По его словам, видеозапись позволила восстановить обстоятельства случившегося.

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса красоты и моды. Однако 23 сентября в гостинице с ним произошёл несчастный случай. После потери сознания критика госпитализировали, но спасти его не удалось.

«Как такое могло произойти?»: Бузова высказалась о кончине Сергея Соседова
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Ранее Life.ru сообщал о последних часах жизни Сергея Соседова в гостинице Нерюнгри. По словам организатора конкурса, критик прибыл ночью и собирался отдохнуть после дороги. При этом директор отеля утверждал, что телеведущему стало плохо на площадке между лестничными пролётами. Позднее организатор мероприятия рассказал о результатах вскрытия, согласно которым причиной смерти стала тяжёлая травма.

Больше новостей о российских артистах и телеведущих — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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