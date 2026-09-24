Организатор конкурса красоты рассказал о последних часах жизни Соседова

Музыкальный критик Сергей Соседов после приезда в Нерюнгри заселился в гостиницу и предупредил, что хочет отоспаться после дороги. Об этом рассказал организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, журналист приехал ночью, пропустил завтрак и собирался выйти из номера к обеду. Около 16 часов к Беззубову прибежала сотрудница гостиницы и сообщила, что Соседов потерял сознание.

«Я выбежал — Сергей Васильевич лежал без сознания», — рассказал организатор конкурса, предположив, что критик мог поскользнуться или оступиться на лестнице и удариться при падении.

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026», запланированного на 25 сентября.

При этом директор отеля «Дархан» Тамерлан Караев ранее изложил другую версию. По его словам, Соседов не падал с лестницы: ему резко стало плохо на ровной площадке между пролётами. Примерно за полчаса до этого журналист чувствовал себя нормально, разговаривал, шутил и выходил покурить. Что именно произошло, пока окончательно не установлено. Записи камер видеонаблюдения гостиницы изъяли следственные органы.