«Как такое могло произойти?»: Бузова высказалась о кончине Сергея Соседова

Ольга Бузова тяжело восприняла известие о смерти музыкального критика Сергея Соседова, с которым несколько лет работала на телевидении. В беседе с РИА «Новости» певица выразила соболезнования и призналась, что случившееся стало для неё потрясением.

«Только что выехала с репетиции, открыла новости и ужас! Как такое могло произойти? Сергея Соседова не стало… Я в шоке!» — поделилась артистка.

Знаменитость вспомнила несколько сезонов белорусского шоу «Фактор BY», где они вместе входили в состав жюри. По её словам, журналист отличался непростым характером, бурно выражал эмоции и нередко провоцировал скандалы. Однако за этой резкостью скрывался искренний, добрый и понимающий человек.

Тесной дружбы между коллегами не сложилось, а сам Соседов порой нелестно отзывался об исполнительнице. Несмотря на это, Бузова сохранила о нём тёплые воспоминания. Особенно она ценила его профессиональные качества, преданность музыке и любовь к телевидению.

Ранее Life.ru сообщал о смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова в возрасте 58 лет. Он готовился к премьере очередного сезона проекта «ВИА Суперстар!», съёмки которого стали последними в его жизни. Новые выпуски шоу посвятят памяти журналиста.