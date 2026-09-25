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Опубликовано 25 сентября, 14:22

«Я там обязательно буду»: Последним видео Соседова стало приглашение в Якутию

Сергей Соседов перед смертью записал приглашение на конкурс в Якутии

Последним опубликованным видео Сергея Соседова стало приглашение на конкурс красоты и моды в Нерюнгри «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Критик записал обращение перед поездкой в Якутию, где скончался за два дня до мероприятия. Запись была сделана в Москве незадолго до вылета Соседова.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sosedov.official

«Я, Сергей Соседов, там обязательно буду в качестве члена жюри, рассказчика, человека, который хочет узнать, как живёт этот роскошный край — Якутия», — говорит критик на видео.

Соседов признался, что прежде никогда не бывал в республике. Он пригласил жителей Нерюнгри прийти на конкурс, обещая встретиться с ними, поговорить и сфотографироваться. Финал «Жемчужины Дальнего Востока» был назначен на 25 сентября. Музыкальный критик должен был возглавить жюри мероприятия.

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О смерти Сергея Соседова стало известно вечером 23 сентября. Широкую известность он получил благодаря передаче «Акулы пера», позднее работал в проектах «Х-фактор», «Суперстар!» и «За гранью». Новый сезон шоу «ВИА Суперстар!», съёмки которого стали для критика последними, посвятят его памяти.

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Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sosedov.official

Николь Вербер
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