Тест: Сможете догадаться о значении этих нелепых старинных слов на 9/9 и не заглянуть к Далю?

Услышали незнакомое слово и уже готовы возмутиться? Возможно, человек всего лишь просит полотенце или домашние тапочки. У наших предков хватает слов, которые мы воспринимаем с подозрением. Life.ru собрал девять вопросов о таких устаревших и диалектных выражениях. Попробуйте разобраться в их значениях и не поддаться первым ассоциациям!