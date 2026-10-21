Тест: Сможете догадаться о значении этих нелепых старинных слов на 9/9 и не заглянуть к Далю?
Некоторые слова из старых русских словарей сегодня неловко произносить вслух. Кажется, за них вот-вот сделают замечание, хотя наши предки называли так вполне обычные вещи. Life.ru предлагает пройти тест и выяснить, насколько хорошо вы понимаете русский язык из прошлого.
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Услышали незнакомое слово и уже готовы возмутиться? Возможно, человек всего лишь просит полотенце или домашние тапочки. У наших предков хватает слов, которые мы воспринимаем с подозрением. Life.ru собрал девять вопросов о таких устаревших и диалектных выражениях. Попробуйте разобраться в их значениях и не поддаться первым ассоциациям!
Со старыми словами разобрались — а как у вас с кинопамятью и любимыми песнями? Попробуйте узнать советские фильмы по блюдам на столе, назвать актрис СССР по их ранним ролям и вспомнить знаменитых бардов по строчкам из песен. Посмотрим, что вы помните лучше — угощения в кадре, знакомые лица или слова, которые когда-то пели наизусть!