Тест: Отличите настоящее фото от ИИ! Уверены, что глаза не подведут, и вы разоблочите робота?
Этот кот слишком хорош, чтобы быть настоящим? А девушка на снимке точно существует? К началу Глобальной недели медийной и информационной грамотности мы предлагаем отличить реальные фото от нейросетевых картинок. 8 изображений проверят, насколько легко вас обмануть!
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Ещё недавно нейросеть можно было поймать на лишних пальцах и загадочных надписях. Теперь перед вами может оказаться вполне убедительный завтрак, вполне реалистичный человек или пейзаж, от которого захватывает дух. Но и настоящая фотография иногда выглядит настолько странно, что первой под подозрение попадает именно она. Мы подготовили восемь изображений. Среди них есть фотографии и картинки, созданные искусственным интеллектом, а есть и реальные снимки. Присмотритесь к каждому кадру и решите: это действительно сняли на камеру или такого момента никогда не существовало? За каждый правильный ответ — один балл.
Нейросеть вас провела или удалось раскусить все подделки? Продолжим проверку: попробуйте отличить строки Бунина от произведений других классиков, узнать шесть фильмов по героям Спартака Мишулина и разгадать значения старинных слов, которые сегодня звучат неприлично. Здесь нейросеть уже ни при чём — придётся отвечать за собственную память!