Тест: Отличите настоящее фото от ИИ! Уверены, что глаза не подведут, и вы разоблочите робота?

Ещё недавно нейросеть можно было поймать на лишних пальцах и загадочных надписях. Теперь перед вами может оказаться вполне убедительный завтрак, вполне реалистичный человек или пейзаж, от которого захватывает дух. Но и настоящая фотография иногда выглядит настолько странно, что первой под подозрение попадает именно она. Мы подготовили восемь изображений. Среди них есть фотографии и картинки, созданные искусственным интеллектом, а есть и реальные снимки. Присмотритесь к каждому кадру и решите: это действительно сняли на камеру или такого момента никогда не существовало? За каждый правильный ответ — один балл.