Тест: Угадайте 7 хитов 90-х по трём эмодзи! Говорите, раньше музыка была лучше? Докажите!

Стоит услышать знакомое вступление, и вы уже поёте, хотя ещё секунду назад уверяли, что не помните ни слова. С хитами девяностых такое случается постоянно. Сегодня обойдёмся без первых аккордов. В каждом вопросе вас ждут три эмодзи, которые подсказывают название песни или образы из её текста. Выбирайте один из четырёх вариантов и начисляйте себе по баллу за каждый правильный ответ. Если в голове началась дискотека, не сдерживайтесь!