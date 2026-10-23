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Опубликовано 23 октября, 18:00

Тест: Угадайте 7 хитов 90-х по трём эмодзи! Говорите, раньше музыка была лучше? Докажите!

Эти песни узнавали с первых нот, переписывали с кассеты на кассету и заказывали на дискотеках. А получится ли вспомнить их без музыки? Life.ru зашифровал семь хитов 1990-х с помощью эмодзи. Проверьте, насколько хорошо помните припевы, которые когда-то пела вся страна!

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стоит услышать знакомое вступление, и вы уже поёте, хотя ещё секунду назад уверяли, что не помните ни слова. С хитами девяностых такое случается постоянно. Сегодня обойдёмся без первых аккордов. В каждом вопросе вас ждут три эмодзи, которые подсказывают название песни или образы из её текста. Выбирайте один из четырёх вариантов и начисляйте себе по баллу за каждый правильный ответ. Если в голове началась дискотека, не сдерживайтесь!

Хиты девяностых вспомнили, а что ещё сохранилось в памяти? Попробуйте разобраться в предметах из бабушкиного серванта, узнать советские фильмы по блюдам на столе и назвать актрис СССР по их дебютным ролям. Посмотрим, получится ли так же уверенно ответить теперь на эти викторины!

Тест: Сможете правильно назвать все 7 мультфильмов СССР по одному злодею?
Тест: Сможете правильно назвать все 7 мультфильмов СССР по одному злодею?
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Анна Московко
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