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Опубликовано 20 октября, 18:00

Тест: Вы расстроите бабулю, если не вспомните назначение этих 7 предметов из советского серванта

За стеклом бабушкиного серванта стояли вещи, которые доставали только по праздникам. Одни легко узнать и сегодня, а над другими придётся поломать голову. Life.ru предлагает выяснить, сумеете ли вы накрыть стол с этими предметами или перепутаете их назначение.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Не трогай, это для гостей!» — после этих слов дверца серванта обычно закрывалась. А за ней оставались хрустальные блюдечки, ажурные бокалы и серебристые приспособления, которыми очень хотелось поиграть. Теперь можно всё рассмотреть поближе. Только выясняется, что назначение некоторых вещей мы так и не узнали. Для чего нужны эти щипчики? Почему у ножа такое странное лезвие? И куда ставили стеклянную штуку с отверстиями? Попробуйте ответить на 7 вопросов без звонка бабушке.

С бабушкиным сервантом разобрались — а что ещё помните из советского прошлого? Попробуйте вспомнить цены на товары и услуги в СССР, угадать фильмы по одежде героев со скрытыми лицами и узнать семь советских фантастических картин по одному кадру. Проверим, что сохранилось в памяти лучше: ценники, любимые наряды или приключения на других планетах?

Тест: Стыдно не вспомнить советских бардов по строчке из песен! Не подведите Высоцкого и Галича
Тест: Стыдно не вспомнить советских бардов по строчке из песен! Не подведите Высоцкого и Галича
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Анна Московко
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