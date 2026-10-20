Тест: Вы расстроите бабулю, если не вспомните назначение этих 7 предметов из советского серванта
За стеклом бабушкиного серванта стояли вещи, которые доставали только по праздникам. Одни легко узнать и сегодня, а над другими придётся поломать голову. Life.ru предлагает выяснить, сумеете ли вы накрыть стол с этими предметами или перепутаете их назначение.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
«Не трогай, это для гостей!» — после этих слов дверца серванта обычно закрывалась. А за ней оставались хрустальные блюдечки, ажурные бокалы и серебристые приспособления, которыми очень хотелось поиграть. Теперь можно всё рассмотреть поближе. Только выясняется, что назначение некоторых вещей мы так и не узнали. Для чего нужны эти щипчики? Почему у ножа такое странное лезвие? И куда ставили стеклянную штуку с отверстиями? Попробуйте ответить на 7 вопросов без звонка бабушке.
С бабушкиным сервантом разобрались — а что ещё помните из советского прошлого? Попробуйте вспомнить цены на товары и услуги в СССР, угадать фильмы по одежде героев со скрытыми лицами и узнать семь советских фантастических картин по одному кадру. Проверим, что сохранилось в памяти лучше: ценники, любимые наряды или приключения на других планетах?