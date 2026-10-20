Тест: Вы расстроите бабулю, если не вспомните назначение этих 7 предметов из советского серванта

«Не трогай, это для гостей!» — после этих слов дверца серванта обычно закрывалась. А за ней оставались хрустальные блюдечки, ажурные бокалы и серебристые приспособления, которыми очень хотелось поиграть. Теперь можно всё рассмотреть поближе. Только выясняется, что назначение некоторых вещей мы так и не узнали. Для чего нужны эти щипчики? Почему у ножа такое странное лезвие? И куда ставили стеклянную штуку с отверстиями? Попробуйте ответить на 7 вопросов без звонка бабушке.