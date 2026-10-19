Тест: Стыдно не вспомнить советских бардов по строчке из песен! Не подведите Высоцкого и Галича

Начинаете читать знакомую строчку, и в голове уже звучит гитара. Но сможете ли вы назвать человека, который её написал? 19 октября исполняется 108 лет со дня рождения Александра Галича — поэта, драматурга и одного из самых известных представителей авторской песни. По этому случаю Life.ru собрал семь фрагментов из произведений знаменитых бардов. Выбирайте автора слов и не торопитесь, не дайте себя обмануть!