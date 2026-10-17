Тест: Сколько копеек стоили эти товары и услуги в СССР? Если называете себя советским человеком, не ошибётесь!

17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты — повод проверить, какую роль в нашей жизни играют повседневные расходы. А помните ли вы цены, которые когда-то знали наизусть? Родители отправляли за покупками, вы пересчитывали мелочь у прилавка, а потом проверяли сдачу по дороге домой. Life.ru предлагает ненадолго вернуться в советское время и выяснить, насколько хорошо сохранились воспоминания.