Тест: Кто вы из героев Ролана Быкова — Кот Базилио, Бармалей или скоморох?
12 октября — 97 лет со дня рождения Ролана Быкова. Его герои хитрили, командовали, смешили и попадали в истории, которые мы помним с детства. А кто же вам ближе? Ответьте на восемь вопросов и узнайте, кто из пяти персонажей мог бы стать вашим экранным двойником.
Обложка © кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Среди героев Ролана Быкова каждый найдёт знакомого, а может быть, и себя. Кто-то умеет договориться так, что всё получается в его пользу. Кто-то сразу берёт командование на себя. Один обещает подвиг, но отступает при первых трудностях, другой спасает компанию шутками, а третий тихо делает дело, пока остальные выясняют, кто здесь главный. 12 октября исполняется 97 лет со дня рождения Ролана Быкова. Life.ru предлагает вспомнить пять его ярких персонажей и узнать, чей характер вам ближе. Отвечайте так, как поступили бы на самом деле, ведь даже у самых обаятельных героев есть привычки, которые они предпочли бы не афишировать.
Нашли своего героя среди персонажей Ролана Быкова? Тогда примерьте ещё одну роль и узнайте, кто вы из героев Леонида Куравлёва — Афоня, Жорж Милославский или Шура Балаганов. А если хочется ещё ненадолго вернуться в детство, выясните, какой советской игрушкой вы бы были: неваляшкой, куклой, машинкой или плюшевым мишкой. Напоследок проверьте память — сможете ли вы узнать восемь советских мультфильмов по второстепенным персонажам? Здесь знакомые главные герои уже не подскажут ответ!