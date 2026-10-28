Тест: «Спокойствие, только спокойствие» — Всего лишь угадайте 8 мультиков СССР по предметам из кадра!
Любимых героев вы узнаете с первого взгляда. А если оставить в кадре только одну вещь? В Международный день анимации 28 октября Life.ru подготовил тест по советским мультфильмам. Попробуйте вспомнить все восемь, пока персонажи прячутся за кадром.
Обложка © кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон» , режиссёр Борис Степанцев, сценарист Борис Ларин
Стоит увидеть знакомые уши или услышать голос, и название мультфильма вспоминается само собой. Но сегодня придётся обойтись без помощи любимых героев. На картинках останутся только вещи из их историй. Одни вы наверняка узнаете сразу, а над другими придётся подумать. Рассмотрите каждый предмет и выберите один из четырёх ответов. Посмотрим, насколько хорошо вы помните мультфильмы своего детства!
С мультфильмами разобрались? Тогда проверим, насколько хорошо вы помните советское кино! Попробуйте доказать, что владеете дедукцией не хуже Шерлока Холмса, узнать семь знаменитых тёщ и свекровей по кадру и разобраться, кто кому родственник в любимых советских фильмах. Слабо пройти все три теста без единой ошибки?