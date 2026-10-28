Тест: «Спокойствие, только спокойствие» — Всего лишь угадайте 8 мультиков СССР по предметам из кадра!

Стоит увидеть знакомые уши или услышать голос, и название мультфильма вспоминается само собой. Но сегодня придётся обойтись без помощи любимых героев. На картинках останутся только вещи из их историй. Одни вы наверняка узнаете сразу, а над другими придётся подумать. Рассмотрите каждый предмет и выберите один из четырёх ответов. Посмотрим, насколько хорошо вы помните мультфильмы своего детства!