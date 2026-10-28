Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 18:00

Тест: «Спокойствие, только спокойствие» — Всего лишь угадайте 8 мультиков СССР по предметам из кадра!

Любимых героев вы узнаете с первого взгляда. А если оставить в кадре только одну вещь? В Международный день анимации 28 октября Life.ru подготовил тест по советским мультфильмам. Попробуйте вспомнить все восемь, пока персонажи прячутся за кадром.

Обложка © кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон» , режиссёр Борис Степанцев, сценарист Борис Ларин

Обложка © кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон» , режиссёр Борис Степанцев, сценарист Борис Ларин

Стоит увидеть знакомые уши или услышать голос, и название мультфильма вспоминается само собой. Но сегодня придётся обойтись без помощи любимых героев. На картинках останутся только вещи из их историй. Одни вы наверняка узнаете сразу, а над другими придётся подумать. Рассмотрите каждый предмет и выберите один из четырёх ответов. Посмотрим, насколько хорошо вы помните мультфильмы своего детства!

С мультфильмами разобрались? Тогда проверим, насколько хорошо вы помните советское кино! Попробуйте доказать, что владеете дедукцией не хуже Шерлока Холмса, узнать семь знаменитых тёщ и свекровей по кадру и разобраться, кто кому родственник в любимых советских фильмах. Слабо пройти все три теста без единой ошибки?

Тест: Отличите настоящее фото от ИИ! Уверены, что глаза не подведут, и вы разоблочите робота?
Тест: Отличите настоящее фото от ИИ! Уверены, что глаза не подведут, и вы разоблочите робота?
BannerImage
Анна Московко
  • Статьи
  • СССР
  • Тесты
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar