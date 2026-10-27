Тест: Позор вам, если не вспомните 8 фильмов с Николаем Караченцовым по кадру. Не оплошайте!
Кажется, Николая Караченцова невозможно не узнать на экране. Но вспомните ли вы все названия этих 8 фильмов с его участием? В день рождения легендарного актёра Life.ru предлагает угадать картины по одному кадру. Проверим, насколько хорошо вы знаете советское кино!
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Николай Караченцов мог перевоплотиться в кого угодно. Сегодня он обаятельный мошенник, завтра отчаянный ковбой, а послезавтра романтичный герой, готовый на всё ради любви. Его персонажи запоминались даже тем, кто видел фильм всего один раз. Но сможете ли вы отличить одну роль актёра от другой? Мы собрали восемь кадров из известных и не самых очевидных картин с Караченцовым. Попробуйте назвать каждую и доказать, что советское кино вы знаете не хуже настоящих киноманов!
С фильмами Николая Караченцова разобрались? Тогда проверим, насколько хорошо вы помните других героев советского кино! Попробуйте доказать, что владеете дедукцией не хуже Шерлока Холмса, узнать семь знаменитых тёщ и свекровей по кадру и разобраться, кто кому родственник в любимых советских фильмах. Слабо пройти все три теста без единой ошибки?