Тест: Позор вам, если не вспомните 8 фильмов с Николаем Караченцовым по кадру. Не оплошайте!

Николай Караченцов мог перевоплотиться в кого угодно. Сегодня он обаятельный мошенник, завтра отчаянный ковбой, а послезавтра романтичный герой, готовый на всё ради любви. Его персонажи запоминались даже тем, кто видел фильм всего один раз. Но сможете ли вы отличить одну роль актёра от другой? Мы собрали восемь кадров из известных и не самых очевидных картин с Караченцовым. Попробуйте назвать каждую и доказать, что советское кино вы знаете не хуже настоящих киноманов!