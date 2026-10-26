Тест: Слабо узнать 8 книг по первой строчке? Докажите, что пятёрки по литературе вам ставили за дело
Кажется, школьные книги вы помните прекрасно. Но получится ли узнать их без фамилии автора, имён главных героев на обложке и знакомого названия? Life.ru предлагает угадать восемь произведений по первым строкам. Проверим, что осталось в памяти после уроков литературы!
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Помните, как в сентябре получали в библиотеке стопку книг, а потом обещали себе на этот раз прочитать всё вовремя? Одни произведения захватывали с первой страницы, другие приходилось осиливать к завтрашнему уроку. 26 октября, в Международный день школьных библиотек, предлагаем вернуться к этим книгам и проверить себя. Перед вами начала восьми произведений из школьной программы. Не подведите свою учительницу литературы!
Школьные книги узнали, а сможете отличить строки Бунина от произведений других классиков? Если готовы сменить тему, попробуйте вспомнить, чем закончились восемь советских фильмов, а затем угадать семь хитов девяностых по трём эмодзи. Посмотрим, что вы помните лучше — прочитанное, увиденное или услышанное!