Тест: Слабо узнать 8 книг по первой строчке? Докажите, что пятёрки по литературе вам ставили за дело

Помните, как в сентябре получали в библиотеке стопку книг, а потом обещали себе на этот раз прочитать всё вовремя? Одни произведения захватывали с первой страницы, другие приходилось осиливать к завтрашнему уроку. 26 октября, в Международный день школьных библиотек, предлагаем вернуться к этим книгам и проверить себя. Перед вами начала восьми произведений из школьной программы. Не подведите свою учительницу литературы!