Тест: Кто кому родня в советском кино? Попробуйте ответить на 7/7 и не опозориться перед тёщей!
В советском кино хватает головоломок: здесь бывшие супруги живут под одной крышей, а в родне порой путаются даже сами герои. Life.ru предлагает вспомнить, кто кому приходится сыном, сестрой или тёщей, и разобраться в семи экранных семьях. Сумеете никого не перепутать?
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин, © «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин, © «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин
Любимые реплики мы повторяем годами, а вот на вопрос «Кто они друг другу?» иногда отвечаем с заминкой. Особенно если герои успели развестись, снова пожениться и обзавестись новой роднёй. Попробуйте восстановить семейные связи персонажей советского кино: Life.ru подготовил семь вопросов, в которых важно не только узнать героев, но и вспомнить их истории. Проверим, насколько внимательно вы смотрели любимые фильмы?
С экранной роднёй разобрались? Тогда проверим, что ещё осталось в памяти после любимых фильмов и школьных уроков. Попробуйте узнать шесть фильмов по героям Спартака Мишулина, назвать советские картины по блюдам на столе и отличить строки Бунина от произведений других классиков. Посмотрим, что вы помните лучше: лица, застолья или цитаты о любви!