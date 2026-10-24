Тест: Кто кому родня в советском кино? Попробуйте ответить на 7/7 и не опозориться перед тёщей!

Любимые реплики мы повторяем годами, а вот на вопрос «Кто они друг другу?» иногда отвечаем с заминкой. Особенно если герои успели развестись, снова пожениться и обзавестись новой роднёй. Попробуйте восстановить семейные связи персонажей советского кино: Life.ru подготовил семь вопросов, в которых важно не только узнать героев, но и вспомнить их истории. Проверим, насколько внимательно вы смотрели любимые фильмы?