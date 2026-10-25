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Опубликовано 25 октября, 10:00

Тест: Вспомните 7 тёщ и свекровей советского кино! Слабо набрать максимум без помощи мамы?

Эти женщины могли устроить зятю проверку, вмешаться в жизнь молодых или стать для невестки второй мамой. В Международный день тёщи, который отмечают 25 октября, Life.ru предлагает вспомнить 7 героинь советского кино. Узнаете каждую или придётся звать родных?

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Родня», режиссер Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко, © «По семейным обстоятельствам», режиссер Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников, © «Старый Новый год», режиссеры Наум Ардашников, Олег Ефремов, сценарист Михаил Рощин

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Родня», режиссер Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко, © «По семейным обстоятельствам», режиссер Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников, © «Старый Новый год», режиссеры Наум Ардашников, Олег Ефремов, сценарист Михаил Рощин

Свадьба в советском кино далеко не всегда означала, что испытания для влюблённых закончились. Впереди могли ждать совместная кухня, споры о воспитании детей и мамино «Я же лучше знаю». Правда, экранные тёщи и свекрови бывали очень разными. Одни командовали всей семьёй, другие принимали новых родственников с открытым сердцем. Вспомните, в каких фильмах появились эти героини.

С экранными тёщами и свекровями разобрались, а других героев узнаете? Попробуйте вспомнить шесть фильмов со Спартаком Мишулиным и угадать экранизации Евгения Шварца по одному кадру. А затем сменим кинотеатр на школьный кабинет литературы. Слабо отличить строки Бунина от произведений других классиков? Только в учебник не подглядывайте!

Тест: Кто кому родня в советском кино? Попробуйте ответить на 7/7 и не опозориться перед тёщей!
Тест: Кто кому родня в советском кино? Попробуйте ответить на 7/7 и не опозориться перед тёщей!
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Анна Московко
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