Тест: Вспомните 7 тёщ и свекровей советского кино! Слабо набрать максимум без помощи мамы?
Эти женщины могли устроить зятю проверку, вмешаться в жизнь молодых или стать для невестки второй мамой. В Международный день тёщи, который отмечают 25 октября, Life.ru предлагает вспомнить 7 героинь советского кино. Узнаете каждую или придётся звать родных?
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Родня», режиссер Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко, © «По семейным обстоятельствам», режиссер Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников, © «Старый Новый год», режиссеры Наум Ардашников, Олег Ефремов, сценарист Михаил Рощин
Свадьба в советском кино далеко не всегда означала, что испытания для влюблённых закончились. Впереди могли ждать совместная кухня, споры о воспитании детей и мамино «Я же лучше знаю». Правда, экранные тёщи и свекрови бывали очень разными. Одни командовали всей семьёй, другие принимали новых родственников с открытым сердцем. Вспомните, в каких фильмах появились эти героини.
С экранными тёщами и свекровями разобрались, а других героев узнаете? Попробуйте вспомнить шесть фильмов со Спартаком Мишулиным и угадать экранизации Евгения Шварца по одному кадру. А затем сменим кинотеатр на школьный кабинет литературы. Слабо отличить строки Бунина от произведений других классиков? Только в учебник не подглядывайте!