Тест: Вспомните 7 тёщ и свекровей советского кино! Слабо набрать максимум без помощи мамы?

Свадьба в советском кино далеко не всегда означала, что испытания для влюблённых закончились. Впереди могли ждать совместная кухня, споры о воспитании детей и мамино «Я же лучше знаю». Правда, экранные тёщи и свекрови бывали очень разными. Одни командовали всей семьёй, другие принимали новых родственников с открытым сердцем. Вспомните, в каких фильмах появились эти героини.