Тест: Слабо отгадать 7 загадок Самуила Маршака и обойти дошкольника в смекалке?

Думаете, детские загадки слишком просты для взрослого человека? Проверьте себя на семи вопросах от Самуила Маршака. Здесь не нужны формулы и энциклопедии, а вот без воображения придётся туго. Попробуйте набрать 7/7 и доказать, что эти задачки вам действительно по зубам!