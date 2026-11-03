Тест: Слабо отгадать 7 загадок Самуила Маршака и обойти дошкольника в смекалке?
Думаете, детские загадки слишком просты для взрослого человека? Проверьте себя на семи вопросах от Самуила Маршака. Здесь не нужны формулы и энциклопедии, а вот без воображения придётся туго. Попробуйте набрать 7/7 и доказать, что эти задачки вам действительно по зубам!
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3 ноября исполняется 139 лет со дня рождения Самуила Маршака. Его загадки превращают обычные вещи в странных существ, сказочные страны и хитрые механизмы. В детстве такие превращения принимались легко, а теперь хочется искать сложный ответ там, где всё лежит на поверхности. Life.ru предлагает отложить взрослую серьёзность и разгадать семь поэтических головоломок. Сможете пройти весь тест без единой ошибки?
Сколько загадок вы отгадали без подсказок? Поделитесь результатом в комментариях! А затем попробуйте ответить на десять школьных вопросов на время, узнать советские фильмы всего по трём словам и продолжить восемь реплик героев Анатолия Папанова.