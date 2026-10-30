Тест: Докажите, что знаете ударения в этих 10 словах! Готовы поспорить с учительницей русского?

Иногда достаточно несколько раз услышать слово, чтобы запомнить его произношение на всю жизнь. Вот только уверенный голос собеседника ещё не гарантирует, что ударение поставлено правильно. Сегодня проверим, какие варианты закрепились у вас в памяти. В каждом вопросе выбирайте один ответ. Ударная гласная выделена заглавной буквой.