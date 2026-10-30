Тест: Докажите, что знаете ударения в этих 10 словах! Готовы поспорить с учительницей русского?
Можно писать без ошибок и всё равно спотыкаться в правилах, когда приходится произносить их вслух. Life.ru предлагает проверить, насколько хорошо вы чувствуете русское ударение. Перед вами десять вопросов, в которых привычное звучание может подвести.
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Иногда достаточно несколько раз услышать слово, чтобы запомнить его произношение на всю жизнь. Вот только уверенный голос собеседника ещё не гарантирует, что ударение поставлено правильно. Сегодня проверим, какие варианты закрепились у вас в памяти. В каждом вопросе выбирайте один ответ. Ударная гласная выделена заглавной буквой.
С ударениями разобрались, а память и наблюдательность проверим? Попробуйте узнать советские мультфильмы по одному предмету, вспомнить фильмы по кадрам с бабушками и дедушками и назвать комедии по сценам ссор. Слабо пройти все три теста без подсказок?