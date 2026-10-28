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Опубликовано 28 октября, 16:30

Тест: Узнайте 8 фильмов СССР по кадрам с бабушками и дедушками хотя бы на 5/8 и не опозорьте родню!

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек. В советском кино они могли рассмешить одной репликой, спасти внуков от неприятностей или сами устроить переполох. Life.ru предлагает угадать восемь фильмов по кадрам с теми, кто обычно оставался в тени главных героев.

Обложка © Кадр из фильма «Про Красную Шапочку», режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина.

Обложка © Кадр из фильма «Про Красную Шапочку», режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина.

Любимых киногероев мы узнаём даже со спины. А получится ли вспомнить название картины, если на экране останутся только их бабушки и дедушки? Среди них встречались строгие воспитатели, добрые союзники и такие затейники, за которыми самим нужен глаз да глаз. Мы подготовили восемь вопросов по советским фильмам. Присмотритесь к лицам и попробуйте обойтись без подсказок!

Бабушек и дедушек узнали, а других экранных родственников вспомните? Попробуйте назвать семь тёщ и свекровей советского кино, а затем проверить свою наблюдательность на вопросах о советском Шерлоке. Если захочется отвлечься от фильмов, угадайте восемь книг по первым строчкам. Посмотрим, что вы помните лучше, любимые сцены или школьную литературу!

Тест: Кто кому родня в советском кино? Попробуйте ответить на 7/7 и не опозориться перед тёщей!
Тест: Кто кому родня в советском кино? Попробуйте ответить на 7/7 и не опозориться перед тёщей!
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Анна Московко
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