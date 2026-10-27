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Опубликовано 27 октября, 18:00

Тест: Если не угадаете 7 советских фильмов по сценам ссор, отхватите и себе по шапке!

В советском кино умели ссориться так, что люди до сих пор повторяют реплики героев. Но узнаете ли вы любимую комедию, если увидите лишь один кадр с перепалкой? Life.ru собрал 7 экранных скандалов. Проверьте, насколько хорошо вы знаете классику!

Обложка © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный.

Обложка © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный.

Ссоры в советском кино порой получались смешнее любых шуток. Кто-то выяснял отношения с супругами, кто-то ругался с начальством, а кто-то устраивал настоящий скандал из-за сущего пустяка. Зрители запоминали эти сцены на десятилетия, а реплики героев давно разлетелись на цитаты. Но одно дело узнать фильм по знаменитой фразе, а совсем другое — по застывшему мгновению ссоры. Мы выбрали семь кадров, на которых герои советских картин выясняют отношения. Попробуйте угадать все фильмы без единой ошибки!

Советские фильмы узнали, а как насчёт других испытаний для вашей памяти? Попробуйте угадать восемь книг из школьной программы по первой строчке и доказать, что пятёрки по литературе получали не зря! Затем проверьте, сможете ли отличить настоящие фотографии от картинок нейросети. А напоследок предлагаем угадать семь хитов 90-х по трём эмодзи. Посмотрим, где ваша память вас подведёт!

Тест: Кто кому родня в советском кино? Попробуйте ответить на 7/7 и не опозориться перед тёщей!
Тест: Кто кому родня в советском кино? Попробуйте ответить на 7/7 и не опозориться перед тёщей!
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Анна Московко
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