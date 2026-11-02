У школьной доски всё казалось сложнее, чем за экраном телефона. Здесь никто не вызовет родителей и не поставит двойку в дневник, зато времени на раздумья почти нет. Мы собрали десять вопросов из разных предметов, для которых пригодятся кругозор и память. Таймер выставлен на двадцать секунд. За верный выбор начисляйте один балл, а если не успели, переходите дальше. Только без подсказок!