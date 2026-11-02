Тест: Ответьте на 10 школьных вопросов на время! Не заставляйте вашу учительницу краснеть за вас!
В школе на контрольную давали целый урок, а здесь на каждый ответ есть всего 20 секунд. Вспомните уроки литературы, истории, географии и биологии и попробуйте дойти до финала без ошибок. Сможете ответить быстрее, чем захочется заглянуть в учебник?
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
У школьной доски всё казалось сложнее, чем за экраном телефона. Здесь никто не вызовет родителей и не поставит двойку в дневник, зато времени на раздумья почти нет. Мы собрали десять вопросов из разных предметов, для которых пригодятся кругозор и память. Таймер выставлен на двадцать секунд. За верный выбор начисляйте один балл, а если не успели, переходите дальше. Только без подсказок!
Со школьной программой справились? Тогда попробуйте продолжить семь цитат из советских фильмов, расшифровать восемь аббревиатур СССР и узнать восемь советских мультфильмов по предметам из кадра. Посмотрим, что вы помните лучше, уроки или любимое кино!