Тест: Только попробуйте не продолжить 7 цитат из советских фильмов, позор вам обеспечен!

Фильм можно годами не пересматривать, а любимые реплики всё равно будут вертеться на языке. И всё же стоит убрать последние слова, и уже сомневаешься: что именно говорил герой? Life.ru предлагает проверить вашу кинопамять. Перед вами семь знакомых фраз из советских фильмов — осталось выбрать верное продолжение.