Тест: Если не расшифруете хотя бы 5 из 8 аббревиатур СССР, то попадёте в чёрный список Ленина!
Советские аббревиатуры порой звучат как секретный шифр. Одни мы до сих пор произносим, даже не задумываясь о расшифровке, а над другими ломаем голову, пытаясь вспомнить значение. Проверьте, сможете ли вы без подсказок разобраться в этих буквах!
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29 октября — день рождения комсомола: в 1918 году появился Российский коммунистический союз молодёжи. В памятную дату предлагаем вспомнить сокращения, за которыми скрывались молодёжные организации, большие стройки и целые направления советской жизни. В тесте 8 вопросов: начнём с разминки, а самые заковыристые сочетания оставим напоследок.
С советскими сокращениями разобрались? Тогда проверим, как у вас обстоят дела с кино и литературой! Попробуйте узнать восемь фильмов с Николаем Караченцовым по кадру, назвать восемь книг по первым строчкам и ответить на вопросы о советском Шерлоке Холмсе. Слабо пройти все три теста без единой ошибки?