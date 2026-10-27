Тест: Если не угадаете 7 советских фильмов по сценам ссор, отхватите и себе по шапке!

Ссоры в советском кино порой получались смешнее любых шуток. Кто-то выяснял отношения с супругами, кто-то ругался с начальством, а кто-то устраивал настоящий скандал из-за сущего пустяка. Зрители запоминали эти сцены на десятилетия, а реплики героев давно разлетелись на цитаты. Но одно дело узнать фильм по знаменитой фразе, а совсем другое — по застывшему мгновению ссоры. Мы выбрали семь кадров, на которых герои советских картин выясняют отношения. Попробуйте угадать все фильмы без единой ошибки!