Тест: Если не угадаете 7 советских фильмов по сценам ссор, отхватите и себе по шапке!
В советском кино умели ссориться так, что люди до сих пор повторяют реплики героев. Но узнаете ли вы любимую комедию, если увидите лишь один кадр с перепалкой? Life.ru собрал 7 экранных скандалов. Проверьте, насколько хорошо вы знаете классику!
Обложка © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный.
Ссоры в советском кино порой получались смешнее любых шуток. Кто-то выяснял отношения с супругами, кто-то ругался с начальством, а кто-то устраивал настоящий скандал из-за сущего пустяка. Зрители запоминали эти сцены на десятилетия, а реплики героев давно разлетелись на цитаты. Но одно дело узнать фильм по знаменитой фразе, а совсем другое — по застывшему мгновению ссоры. Мы выбрали семь кадров, на которых герои советских картин выясняют отношения. Попробуйте угадать все фильмы без единой ошибки!
Советские фильмы узнали, а как насчёт других испытаний для вашей памяти? Попробуйте угадать восемь книг из школьной программы по первой строчке и доказать, что пятёрки по литературе получали не зря! Затем проверьте, сможете ли отличить настоящие фотографии от картинок нейросети. А напоследок предлагаем угадать семь хитов 90-х по трём эмодзи. Посмотрим, где ваша память вас подведёт!