Тест: Отличите калфак от кокошника? Узнайте народы России по деталям традиционного костюма!
Кокошник вы наверняка узнаете, а другие детали народных костюмов могут поставить в тупик. В День народного единства 4 ноября Life.ru подготовил тест по традиционным костюмам народов России. Попробуйте пройти все 10 вопросов без ошибок и не перепутать ни одной детали!
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4 ноября отмечается День народного единства в России! Представьте, что вы оказались в музее костюма, а подписи к экспонатам кто-то убрал. Перед вами расшитые шапочки, необычные украшения и одежда из материалов, которые сегодня удивляют. Сможете понять, какому народу принадлежит каждый предмет? Мы оставили названия и приметы, по которым можно найти ответ. За каждый верный выбор начисляйте один балл. Посмотрим, удастся ли вам собрать все десять! А чтобы праздник не прошёл с головной болью, узнайте, когда будут магнитные бури, и заранее подготовьтесь!
Сколько народов вы узнали по деталям костюма? Поделитесь результатом в комментариях! А затем попробуйте ответить на 10 школьных вопросов на время, определить советские фильмы по трём словам и продолжить восемь реплик героев Анатолия Папанова. Слабо пройти все три теста без подсказок?