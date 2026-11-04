4 ноября отмечается День народного единства в России! Представьте, что вы оказались в музее костюма, а подписи к экспонатам кто-то убрал. Перед вами расшитые шапочки, необычные украшения и одежда из материалов, которые сегодня удивляют. Сможете понять, какому народу принадлежит каждый предмет? Мы оставили названия и приметы, по которым можно найти ответ. За каждый верный выбор начисляйте один балл. Посмотрим, удастся ли вам собрать все десять! А чтобы праздник не прошёл с головной болью, узнайте, когда будут магнитные бури, и заранее подготовьтесь!