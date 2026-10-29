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Опубликовано 29 октября, 18:00
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Тест: Только попробуйте не продолжить 7 цитат из советских фильмов, позор вам обеспечен!

Стоит услышать первые слова знакомой реплики, и в голове уже звучит голос любимого героя. Но иногда память подсовывает совсем другое продолжение. Мы собрали семь крылатых фраз из советских фильмов: попробуйте закончить каждую без подсказок.

Коллаж © Life.ru. Обложка © Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», режиссёр Марк Захаров, сценаристы Марк Захаров, Евгений Шварц. Кадр из фильма «Доживём до понедельника», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценарист Георгий Полонский.

Коллаж © Life.ru. Обложка © Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», режиссёр Марк Захаров, сценаристы Марк Захаров, Евгений Шварц. Кадр из фильма «Доживём до понедельника», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценарист Георгий Полонский.

Фильм можно годами не пересматривать, а любимые реплики всё равно будут вертеться на языке. И всё же стоит убрать последние слова, и уже сомневаешься: что именно говорил герой? Life.ru предлагает проверить вашу кинопамять. Перед вами семь знакомых фраз из советских фильмов — осталось выбрать верное продолжение.

С цитатами разобрались? Тогда попробуйте узнать семь советских фильмов по сценам ссор и вспомнить восемь картин с Николаем Караченцовым по одному кадру. А затем смените экран на книжную страницу: получится ли назвать восемь произведений из школьной программы по первой строчке? Проверим, что вы помните лучше — любимое кино или прочитанную классику!

Тест: Вы точно смотрели советского Шерлока? Докажите, что владеете хоть каплей дедукции!
Тест: Вы точно смотрели советского Шерлока? Докажите, что владеете хоть каплей дедукции!
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Анна Московко
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