Магнитные бури 2–4 ноября: Можно выдохнуть или повторится ночная атака прямо в праздничный день? Оглавление Что произошло на Солнце и почему началась магнитная буря Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 3 дня Будет ли новая магнитная буря после выходных Магнитная буря, которую уже успели отменить, всё-таки ударила по Земле и вызвала полярные сияния. Теперь главный вопрос: повторится ли шторм в День народного единства? Life.ru проверил, чего ждать 2, 3 и 4 ноября, и разобрал свежий прогноз магнитных бурь по часам. 12142 12142 Будет ли магнитная буря в Москве сегодня? Магнитные бури 2, 3, 4 ноября 2026: Официальный прогноз на 3 дня с графиками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На выходных прогноз успел измениться дважды: сначала бурю перестали ждать, затем она всё-таки началась. При этом Солнце несколько суток обходилось без вспышек. Причиной возмущений стал поток плазмы из корональной дыры, и теперь внимание приковано к началу ноября. Сохранится ли его влияние к празднику 4 ноября?

Что произошло на Солнце и почему началась магнитная буря

Утром 31 октября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщала, что Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры. Магнитное поле сначала отреагировало слабее расчётов, и бурю убрали из прогноза. Но вечером того же дня специалисты объявили о начале шторма G2, сопроводив сообщение словами: «Мягко говоря, неожиданно».

В измерениях NOAA за интервал 21:00–00:00 мск 31 октября индекс Kp достиг 6. Это средняя магнитная буря по шкале G1–G5. Одновременно лаборатория сообщила о ярких полярных сияниях над Россией. Таким образом, речь идёт об уже случившемся событии, после которого нужно проверять новый прогноз. Его не следует путать с последствиями выброса гигантского протуберанца 29 октября. В сообщении от 30 октября учёные уточнили, что тот выброс ушёл в сторону Марса и взаимодействие с Землёй исключено. Источником субботних возмущений стала корональная дыра. Продолжатся ли геомагнитные возмущения на неделе?

Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 3 дня

Будет ли магнитная буря сегодня, 2 ноября? График составлен по данным NOAA SWPC. Первый столбец, 00:00–03:00 мск 2 ноября, показывает наблюдение; остальные относятся к прогнозу. © Инфографика Lifе.ru

Магнитные бури сегодня, 2 ноября: сколько баллов? В понедельник прогнозный максимум Kp составляет 3. Такие значения ожидаются с 06:00 до 12:00 мск. С полудня до 15:00 показатель снизится примерно до 2,7, с 15:00 до 21:00 до 2, а в последние три часа суток до 1,7. Геомагнитная обстановка сегодня должна стать спокойнее к вечеру. Порога магнитной бури G1, который начинается с Kp 5, основной расчёт не достигает. Суммарная вероятность магнитной бури 2 ноября составляет 7%. На активные геомагнитные возмущения приходится 20%, на спокойный сценарий 73%. Понедельник остаётся самым заметным днём этого прогноза по максимальному Kp.

Будут ли магнитные бури завтра, 3 ноября? Во вторник индекс будет находиться примерно в пределах 0,7–2. Значение Kp 2 ожидается с 00:00 до 03:00 и с 06:00 до 09:00 мск. К полудню активность снизится: с 12:00 до 15:00 прогнозируется около 1,3, а с 15:00 до 21:00 около 0,7. Поздним вечером показатель немного поднимется, примерно до 1,7. Вероятность магнитной бури 3 ноября уменьшается до 3%. Спокойному состоянию отводится 87%, активным возмущениям 10%. Суточный индекс Ap также снижается: с 10 в понедельник до 5 во вторник.

Официальный график вероятности магнитной бури от NOAA SWPC 2, 3, 4 ноября 2026 года.. © Инфографика Lifе.ru

Магнитные бури в Москве 4 ноября: чего ждать в праздник? В среду прогноз сохраняет низкую геомагнитную активность. В начале суток Kp составит около 1,3, затем немного вырастет и с 06:00 до 09:00 мск достигнет 2. После полудня показатель будет держаться около 1,3, а с 18:00 до полуночи опустится примерно до 0,7. До уровня магнитной бури значения не поднимутся, если прогноз подтвердится. Вероятности на 4 ноября такие же, как на вторник: 87% на спокойную обстановку, 10% на активные возмущения и 3% на магнитную бурю. Индекс Ap останется на уровне 5. Наиболее спокойными часами по основному расчёту станут вечер и конец суток.

Будет ли новая магнитная буря после выходных

Свежий прогноз на 2–4 ноября не обещает продолжения шторма G2. Самый высокий расчётный показатель на эти три дня составляет Kp 3, а к вечеру среды он снижается ниже единицы. Но и считать низкую вероятность гарантией нельзя: история последних выходных показала, почему прогноз приходится обновлять. Проверять, идёт ли магнитная буря сейчас, нужно по оперативным наблюдениям. А графики ИКИ РАН с прогнозом помогают оценить ближайшие дни. Значение, рассчитанное на завтра, не описывает магнитное поле в эту минуту. А чтобы быть готовым заранее, LIfe.ru составил календарь магнитных бурь на весь ноябрь 2026 года.

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Авторы Карина Морозова