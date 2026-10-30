Магнитные бури в ноябре 2026 года: календарь и прогноз Оглавление Магнитные бури в ноябре 2026: главное на сегодняшнюю дату Календарь магнитных бурь на ноябрь 2026 по дням Что такое Kp-индекс и уровни G1–G5 Как самому проверить прогноз ИКИ РАН Магнитные бури в регионах: Москва, Самара, Красноярск, Ставрополь Магнитные бури и самочувствие в ноябре 2026 Частые вопросы Магнитные бури в ноябре 2026: календарь по дням и прогноз Kp по данным ИКИ РАН. Что известно точно, что пока предварительно и как следить за обновлениями. Магнитные бури в ноябре 2026 года: в какие дни ждать геомагнитных возмущений и что показывает прогноз учёных? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Совсем скоро начнётся ноябрь, а значит, пора посмотреть прогноз магнитных бурь на новый месяц. Life.ru изучил расчёты учёных и разобрался, в какие дни возможны геомагнитные возмущения. Рассказываем, где самостоятельно проверять свежие данные, как читать графики и что делать, если в дни повышенной активности ухудшается самочувствие.

Магнитные бури в ноябре 2026: главное на сегодняшнюю дату

Магнитные бури в ноябре 2026: что показывает прогноз ИКИ РАН на конец октября перед началом нового месяца? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Последние дни октября показывают, почему за космической погодой приходится следить даже при затишье на Солнце. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, 29 октября солнечная активность упала практически до нуля, однако геомагнитный прогноз остаётся неспокойным. Но почему? Дело в том, что на 31 октября лаборатория предварительно ожидает бурю уровня G1–G2 из-за корональной дыры. Начало возможно в ночь с пятницы на субботу, а продолжительность оценивается в 12–15 часов. А посмотреть, как прошёл весь октябрь можно в календаре магнитных бурь за прошлый месяц. Кстати, Life.ru уже составил подробный прогноз магнитных бурь на ближайшие три дня!

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2026 по дням

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2026: в какие дни ожидаются возмущения и когда возможна буря G5? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Ноябрь может начаться с геомагнитных возмущений, а самый заметный пик предварительно ожидается ближе к концу месяца. В месячном графике, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, выделяются 1, 17–18 и 27–28 ноября. При этом порога магнитной бури достигает только прогнозируемый подъём 27 ноября.

1–4 ноября. В первый день месяца ожидается Kp около 4. На графике это возбуждённое состояние магнитосферы, ещё не магнитная буря. Затем обстановка должна стать спокойнее. На 2 ноября приходится примерно Kp 3,3, а на 3 и 4 ноября показатель опускается до 2. 5–12 ноября. В течение этого периода значения остаются ниже порога бури. На 5–7 ноября прогнозируется Kp около 3,3, на 8 ноября около 2. Небольшой подъём намечается 9 ноября, когда индекс может приблизиться к 3,7. На 10, 11 и 12 ноября график показывает примерно Kp 3,3.

13–19 ноября. На 13–15 ноября ожидается относительно спокойное магнитное поле с Kp около 2. С 16 ноября активность начинает расти, сначала примерно до 3,3, а 17 и 18 ноября до 4,3. Эти два дня отмечены на графике жёлтым цветом, соответствующим возбуждённой магнитосфере. Полноценная буря в этом расчёте пока не прогнозируется. На 19 ноября показатель снижается примерно до Kp 3,3.

20–26 ноября. Здесь расположен самый продолжительный спокойный участок ноябрьского графика. На протяжении семи дней ожидаемый Kp держится около 2, без заметных подъёмов. 27–28 ноября. На 27 ноября предварительно приходится слабая магнитная буря G1 с Kp до 5. Это единственный ноябрьский день, отмеченный на представленном графике красным цветом. На 28 ноября индекс снижается примерно до 4,3, но магнитосфера ещё может оставаться возбуждённой.

Что такое Kp-индекс и уровни G1–G5

Магнитные бури в ноябре 2026: что показывает индекс Kp, когда начинается буря и чем отличаются уровни G1–G5? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Kp показывает, насколько возмущено магнитное поле Земли. Это планетарный индекс со шкалой от 0 до 9, который рассчитывают для трёхчасовых интервалов. Невысокие значения соответствуют спокойной обстановке, а при Kp около 4 магнитосфера уже может быть возбуждённой, хотя порог бури ещё не достигнут.

Буря начинается с Kp 5 и получает категорию G1. Уровню G2 соответствует Kp 6, G3 начинается с Kp 7, G4 с Kp 8, а максимальная категория G5 соответствует Kp 9. Чем выше категория, тем сильнее возмущение. Эти обозначения описывают геомагнитную обстановку и возможные последствия для техники, но не измеряют тяжесть головной боли или другого недомогания.

Как самому проверить прогноз ИКИ РАН

Как проверить магнитные бури в ноябре 2026: где смотреть прогноз ИКИ РАН и текущую геомагнитную обстановку? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для того чтобы самостоятельно узнать прогноз магнитных бурь на любой месяц, следует открыть официальный сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Для ближайших дней нужны разделы с трёхдневным графиком Kp и вероятностями геомагнитных состояний. Высокая вероятность бури означает расчётный риск события, но сама по себе не подтверждает, что оно уже началось.

На графике Kp для Москвы время указано как UTC+03, то есть МСК. У блока вероятностей есть отдельное обозначение часового пояса, поэтому при сравнении дат нужно читать подписи к каждому разделу. Максимум Kp за сутки также нельзя понимать как непрерывную бурю продолжительностью 24 часа. Чтобы узнать, что происходит в действительности, перейдите в раздел «Магнитные бури» с текущими измерениями.

Магнитные бури в регионах: Москва, Самара, Красноярск, Ставрополь

Магнитные бури в ноябре 2026 в Москве и регионах: как учитывать разницу во времени при чтении прогноза? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельного планетарного Kp для каждого города не существует. При этом местные колебания магнитного поля могут различаться, а в высоких геомагнитных широтах возмущения обычно выражены сильнее. Поэтому общий индекс не обещает одинаковых последствий в каждой точке страны.

При чтении прогноза учитывайте разницу во времени. Москва и Ставрополь живут по МСК, в Самаре нужно прибавить один час, в Красноярске и Минусинске четыре часа, в Лесозаводске семь часов. Например, 21:00 мск соответствует 22:00 в Самаре и 01:00 следующего дня в Красноярске. Переход через полночь может изменить местную календарную дату пика.

Магнитные бури и самочувствие в ноябре 2026

Магнитные бури и самочувствие в ноябре 2026: что делать при недомогании и когда нужно обращаться за помощью? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Частые вопросы

Можно ли узнать даты магнитных бурь на весь ноябрь заранее? Точного расписания на месяц нет. Предварительный график помогает следить за возможными периодами активности, однако его нужно проверять по мере приближения выбранной даты.

Откуда ИКИ РАН берёт прогноз и насколько ему можно доверять? Специалисты анализируют наблюдения Солнца и параметры космической среды, используя расчётные модели. Для практической проверки обстановки лучше смотреть ближайшие сутки и трёхдневный прогноз, сохраняя поправку на возможные изменения.

Отличаются ли магнитные бури в разных городах России? Планетарный Kp общий, но местные проявления зависят от геомагнитного положения. Время в московском графике нужно переводить в местный часовой пояс, иногда с переходом на следующие сутки.

Что делать, если в дни бури плохо себя чувствуешь? Ориентироваться на симптомы и назначения врача. При повторяющемся недомогании обратиться за консультацией, при тревожных признаках вызвать скорую. Ждать окончания бури вместо медицинской помощи нельзя.

А вы замечаете изменения в самочувствии в дни магнитных бурь? Расскажите в комментариях. И не забудьте посмотреть свежий прогноз на ближайшие три дня, чтобы знать, чего ждать от космической погоды. А чтобы быть в курсе всех событий и оперативных сводок, смотрите наш раздел «Магнитные бури»!

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Авторы Софья Кузнецова