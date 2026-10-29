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Опубликовано 29 октября, 15:33

Дождь и морозы сделает дороги скользкими: Когда ждать гололедицы в Москве

Синоптик Ильин: Первая осенняя гололедица в Москве ожидается 3 ноября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первая за эту осень гололедица может появиться в Москве 3 ноября, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, небольшой дождь в сочетании с ночным подмораживанием местами сделает дороги скользкими.

До конца недели сохранится сухая погода, однако тепло начнёт постепенно отступать. Днём 30 октября ожидается около +12 градусов, 31 октября — +8…+10, а 1 ноября — около +5. В середине следующей недели дневная температура составит +2…+7 градусов, ночная — от −1 до +4. На 5–6 ноября прогнозируется мокрый снег, пояснил собеседник «Москвы 24».

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Ранее синоптик допустил, что первый снег выпадет в Москве 3–4 ноября. После 5–6 ноября в отдельных районах может появиться временный снежный покров, который пока не задержится надолго.

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Борис Эльфанд
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