Дождь и морозы сделает дороги скользкими: Когда ждать гололедицы в Москве

Первая за эту осень гололедица может появиться в Москве 3 ноября, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, небольшой дождь в сочетании с ночным подмораживанием местами сделает дороги скользкими.

До конца недели сохранится сухая погода, однако тепло начнёт постепенно отступать. Днём 30 октября ожидается около +12 градусов, 31 октября — +8…+10, а 1 ноября — около +5. В середине следующей недели дневная температура составит +2…+7 градусов, ночная — от −1 до +4. На 5–6 ноября прогнозируется мокрый снег, пояснил собеседник «Москвы 24».