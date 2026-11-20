Когда в Москву придёт метеорологическая зима: прогноз на 24–25 ноября 2026 года Оглавление Когда в Москве начнётся метеорологическая зима в 2026 году Погода в Москве 23, 24 и 25 ноября: прогноз по дням Сколько снега выпадет в Москве и появится ли устойчивый снежный покров Что такое метеорологическая зима и чем она отличается от календарной Гололедица, снег и дорога: что важно учесть москвичам Частые вопросы о начале зимы в Москве Метеорологическая зима может прийти в Москву 24 ноября. Прогноз Гидрометцентра на 23–25 ноября: морозы до −6 градусов ночью, снег и снежный покров 2–4 см. Метеорологическая зима в Москве в ноябре 2026 года: когда ожидаются морозы и снегопады, прогноз погоды на 24–25 ноября, вероятность образования снежного покрова и похолодание в столице. Обложка © Life.ru

Метеорологическая зима может начаться в Москве во вторник, 24 ноября 2026 года. Днём температура опустится до −4…+1 °C, ночью возможен мороз до −6 °C, ожидается снег. В начале недели снежный покров, по предварительной оценке, может достичь 2–4 сантиметров. Такой прогноз дала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с ТАСС. При этом синоптик отдельно предупредила: приход зимней погоды ещё не означает, что похолодание станет окончательным.

Когда в Москве начнётся метеорологическая зима в 2026 году

Главная дата в новом прогнозе — 24 ноября, вторник. На этот день Гидрометцентр ожидает дневную температуру от −4 до +1 градуса, то есть холоднее климатической нормы. Ночью, по словам Людмилы Паршиной, воздух может остывать до −1…−6 градусов. При таком похолодании в столице вероятен переход к зимнему режиму погоды.

Но назвать 24 ноября уже установленной датой начала сезона пока нельзя. Метеорологическая зима определяется не по одному морозному дню, а по устойчивому переходу среднесуточной температуры ниже нуля. Если после похолодания вновь придёт длительная оттепель, фактическая дата может сдвинуться. Именно поэтому сообщение синоптика — прогноз, а не подтверждение уже наступившего сезона.

Отдельные специалисты называют 23 ноября возможным первым днём метеозимы. Например, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец связывает начало зимнего периода с похолоданием в понедельник. Противоречия здесь нет: эксперты оценивают ожидаемый переход температуры на основании разных прогностических сценариев, а точный момент можно установить по последующим наблюдениям.

Когда начнётся метеорологическая зима в Москве в 2026 году: прогноз синоптиков на конец ноября, ночные заморозки, первые снегопады и условия наступления устойчивых холодов. Фото © Life.ru

Погода в Москве 23, 24 и 25 ноября: прогноз по дням

Погода в Москве 23–25 ноября 2026 года: прогноз температуры воздуха днём и ночью, вероятность снегопадов, осадков и гололедицы. Инфографика © Life.ru

Это предварительный прогноз по сообщению ТАСС от 20 ноября и данным Гидрометцентра России на дату подготовки материала. Температура и осадки могут уточняться. Для поездок и мероприятий проверяйте актуальный прогноз Гидрометцентра.

Самый заметный перелом ожидается между понедельником и вторником: положительная дневная температура будет сочетаться с ночными заморозками, затем вероятность снега возрастёт. На 25 ноября синоптики также прогнозируют снежную погоду. В отдельных прогнозах упоминается и метель, однако её интенсивность заранее гарантировать нельзя.

Сколько снега выпадет в Москве и появится ли устойчивый снежный покров

По предварительной оценке Людмилы Паршиной, высота снежного покрова в начале следующей недели может составить 2–4 сантиметра. Это ориентир, а не обещание, что во всех районах столицы выпадет одинаковое количество снега: результат зависит от температуры поверхности, продолжительности осадков и местных условий.

Первые снегопады уже наблюдались в Москве в ноябре, но часть снега растаяла во время последующих потеплений. Поэтому важна разница между тремя событиями: первым снегом, временным снежным покровом и устойчивой метеорологической зимой. Они не обязаны наступать одновременно. Ранее Life.ru рассказывал, когда в столице ожидали первый мокрый снег.

Формирование постоянного снежного покрова тоже пока остаётся под вопросом. Прогнозы по нему различаются: некоторые специалисты рассчитывают на устойчивый снег уже 23–25 ноября, другие допускают последующие оттепели. Окончательные выводы будут зависеть от фактической погоды после 25 ноября.

Когда в Москве появится устойчивый снежный покров: прогноз синоптиков на конец ноября 2026 года, ожидаемая высота снега, вероятность оттепелей и наступление метеорологической зимы. Фото © Life.ru

Что такое метеорологическая зима и чем она отличается от календарной

Календарная зима в России начинается 1 декабря и длится три месяца. Метеорологическая зима — температурный период, который определяют по устойчивому переходу среднесуточной температуры воздуха через ноль в отрицательную сторону. В разные годы он может начинаться раньше или позже декабря.

Важно, что среднесуточная температура — не то же самое, что показание термометра днём. Даже если в отдельные часы воздух прогревается до +1 °C, средний показатель за сутки может оказаться отрицательным из-за более холодной ночи. И наоборот: единичный ночной мороз ещё не означает, что зима действительно началась.

Для Москвы такой температурный переход обычно приходится на ноябрь. В 2026 году затянувшееся осеннее тепло не раз меняло ожидания синоптиков, поэтому 24 ноября — вероятная, но не окончательно установленная дата. Ранее Life.ru подробно разбирал погоду в ноябре 2026 года и объяснял, почему первый снег не всегда означает начало зимы.

Гололедица, снег и дорога: что важно учесть москвичам

При колебаниях температуры около нуля мокрая поверхность может подмерзать к вечеру и ночью. В такую погоду особого внимания требуют мосты, эстакады, тротуары и участки дорог в тени. Пешеходам стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой, а водителям — увеличить дистанцию, избегать резких манёвров и оценить состояние шин перед поездкой.

Переход к отрицательной температуре — также повод проверить прогноз перед утренним выездом, особенно если маршрут проходит за пределами города. Life.ru ранее объяснял, когда лучше переходить на зимние шины.

Первый снег и гололедица в Москве в ноябре 2026 года: как похолодание влияет на городские улицы, тротуары и дороги, когда ожидаются заморозки и как подготовиться к зимней погоде. ===Фото © Life.ru

Частые вопросы о начале зимы в Москве

Какого числа в Москву придёт метеорологическая зима в 2026 году?

По прогнозу Гидрометцентра от 20 ноября — во вторник, 24 ноября. Другие специалисты допускают начало температурного перехода 23 ноября. Окончательная дата будет понятна по устойчивости отрицательной среднесуточной температуры.

Сколько градусов будет в Москве 24 ноября?

Днём ожидается −4…+1 °C, ночью — примерно −6…−1 °C, сообщил Гидрометцентр. Это прогнозные диапазоны, которые могут быть уточнены.

Будет ли снег в Москве 24 и 25 ноября?

Снег прогнозируется на вторник и среду. В начале недели возможен снежный покров высотой 2–4 см, но его сохранение зависит от последующей температуры.

Когда в Москве выпадет устойчивый снег?

Точная дата пока не подтверждена. Часть синоптиков ожидает формирование покрова 23–25 ноября, однако возможные оттепели способны изменить ситуацию.

Может ли метеорологическая зима наступить раньше 1 декабря?

Да. Календарный сезон начинается 1 декабря, а метеорологический зависит от наблюдаемой среднесуточной температуры. Поэтому его начало часто приходится на ноябрь.

Почему в одних новостях называют 23 ноября, а в других — 24-е?

В сообщениях отражены прогнозы разных метеорологов. Начало сезона определяют по устойчивому температурному переходу, который нельзя достоверно установить заранее с точностью до суток.

Главное: во вторник, 24 ноября, Москва, по прогнозу Гидрометцентра, встретит заметное похолодание со снегом и дневной температурой от −4 до +1 °C. Но считать этот день окончательным началом метеорологической зимы можно будет только после того, как наблюдения подтвердят устойчивый температурный переход.

Авторы Александра Новоселова