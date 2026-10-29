Первый снег, заморозки или тепло до +18? Какой ноябрь-2026 ждёт россиян Оглавление Какой будет ноябрь 2026: коротко Что говорят синоптики: прогнозы и расхождения Гидрометцентр: вероятностный прогноз на месяц Илья Винштейн: модельная оценка до середины ноября Анатолий Цыганков: осторожная оценка для Москвы Температура и осадки по регионам Что известно о погоде в крупных городах Погода в Москве и Подмосковье в ноябре 2026 Погода в Санкт-Петербурге в ноябре 2026 Погода на юге и в Сочи в ноябре 2026 Когда ждать снег Что говорят народные приметы Что дальше: зима 2026/27 Ответы на частые вопросы Какой будет погода в ноябре 2026: прогнозы синоптиков, температура и осадки по регионам, снег в Москве и различия в оценках погоды на месяц. Какая погода будет в ноябре 2026 в Москве и других городах. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Life.ru, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Погода в ноябре 2026 года будет сильно различаться по регионам России. По данным Гидрометцентра, во многих северных регионах температура окажется выше климатической нормы, тогда как на юге и в Поволжье ноябрь ожидается более холодным по сравнению с прошлым годом. Во многих крупных городах количество осадков превысит обычные показатели. При этом единого прогноза для всей страны пока нет – прогнозы на начало месяца и на весь ноябрь заметно отличаются.

Какой будет ноябрь 2026: коротко

Ноябрь 2026 года будет неоднородным по погоде: тепло распределится неравномерно, а осадков ожидается больше нормы.

В Москве устойчивых морозов в начале месяца не ждут. На юге России дневные температуры в первых числах ноября останутся положительными, а в Екатеринбурге уже в начале месяца возможен минус.

По данным Гидрометцентра, выше климатической нормы среднемесячная температура может оказаться на севере Северо‑Западного и Уральского федеральных округов, севере Красноярского края и севере Дальнего Востока. Что касается осадков, их объём ожидается на уровне 1,3–1,5 климатической нормы практически во всех крупных городах.

Что говорят синоптики: прогнозы и расхождения

Сравнивая прогнозы, важно учитывать не только цифры, но и срок прогноза, территорию и методику расчета: один источник дает оценку средней температуры за весь ноябрь, другой – отклонение от нормы до середины месяца, третий – прогноз для конкретного города.

Гидрометцентр: вероятностный прогноз на месяц

В официальном прогнозе на отопительный сезон 2026/2027 года Гидрометцентр оценивает, где температура вероятнее всего окажется ниже, около или выше многолетних значений. Речь идет о среднемесячной температуре – это не расписание оттепелей и похолоданий.

По данным Гидрометцентра, в ноябре 2026 года температура ожидается ниже, чем в ноябре 2025 года. Особенно прохладным будет ноябрь в Южном и Приволжском федеральных округах, на юге и востоке Центрального округа, а также на юге Уральского округа.

Илья Винштейн: модельная оценка до середины ноября

Предварительный прогноз погоды на ноябрь 2026. Фото © Life.ru

Синоптик и администратор проекта «Синоптика» Илья Винштейн 16 октября представил расчеты по американской ансамблевой модели GEFS. Эта модель просчитывает сразу несколько возможных сценариев развития атмосферных процессов. Согласно ей, до середины ноября на значительной части страны может сохраниться повышенный температурный фон.

Так, для Москвы прогнозируется отклонение примерно на 2 градуса выше нормы, для Санкт‑Петербурга – на 1,3 градуса. На юге европейской части России и в Поволжье превышение может достигать 3,5 градуса, на Урале – 2–3 градусов. В то же время для юга Сибири, Чукотки и Камчатки модель прогнозирует температуру ниже климатической нормы

Важно не путать «отклонение от нормы» с фактической температурой: фраза «на 2 градуса выше нормы» для Москвы не означает, что среднемесячная температура составит +2 °C. Кроме того, этот расчет актуален только для периода до середины ноября и не описывает погоду за весь месяц.

Анатолий Цыганков: осторожная оценка для Москвы

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Известиями» (публикация от 23 октября) не ожидает устойчивых морозов в ближайшее время. Он допустил, что ноябрь в Москве может оказаться теплее многолетних значений. В целом в столичном регионе погода будет в пределах климатической нормы.

Таким образом, разные прогнозы не обязательно противоречат друг другу. Например, относительно теплая первая половина ноября вполне может смениться заметным похолоданием во второй. А месяц, который окажется холоднее ноября 2025 года, при этом все равно может соответствовать многолетней климатической норме.

Температура и осадки по регионам

Гидрометцентр отмечает вероятность повышенной среднемесячной температуры на севере европейской части России, а также на севере Урала, в Красноярском крае и Дальневосточном округе. При этом прогноз для северных территорий нельзя распространять на города.

Оценки для Поволжья и юга России относятся к разным периодам и опираются на разные базы сравнения. Гидрометцентр, сопоставляя ноябрь 2026 года с ноябрем 2025‑го, ожидает более низкую температуру. В свою очередь, Илья Винштейн в публикации от 16 октября указывает на возможное превышение климатической нормы до середины ноября. Усреднять эти прогнозы и выводить из них единую температуру некорректно – это оценки с разными временными рамками и критериями.

На Дальнем Востоке даже между крупными городами в одном федеральном округе ожидаются заметные различия. Во Владивостоке в первой половине ноября возможны дневные температуры +5…+9 °C, во второй – −1…+3 °C. В Хабаровске прогнозируются диапазоны −3…+3 °C в начале месяца и −4…−9 °C в конце. Это предварительные вероятностные оценки, а не гарантированные значения на конкретные даты.

Что известно о погоде в крупных городах

Чтобы понимать, насколько ноябрьский прогноз отличается от привычной погоды, полезно сравнить его с многолетними показателями. В таблице приведены справочные значения температуры и количества осадков. Фактическая погода в ноябре 2026 года может заметно от них отличаться.

Средняя температура ноября по городам. Инфографика © Life.ru

Погода в Москве и Подмосковье в ноябре 2026

Предварительные прогнозы для столичного региона не дают оснований рассчитывать на морозную погоду с первых дней ноября. Синоптик Анатолий Цыганков допускает сохранение повышенного температурного фона – но это зависит от дальнейшего развития погодных процессов.

В первой половине ноября дневная температура в Москве может составить +2…+5 °C, ночная – 0…+1 °C. К концу месяца сервис прогнозирует снижение: днем – до −1…−3 °C, ночью – до −7 °C. Это предварительный сценарий, который еще может измениться.

Согласно новым климатическим нормам, метеорологическая зима в Москве наступает ближе к середине ноября – именно тогда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже нуля, сообщала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Она пояснила, что раньше переход среднесуточной температуры через ноль приходился примерно на 10 ноября, но сейчас норма сместилась ближе к середине месяца. При этом фактическая погода нередко отклоняется от средних значений: бывало, что осеннее тепло держалось до конца декабря, а в 2016 году снег в столице выпал уже в последних числах октября.

Синоптик Евгений Тишковец считает, что уже в начале ноября возможен слабый «первый снежок», но делать окончательные выводы пока рано. По его словам, осадки будут переходить в снегодождь – это временное явление, снег будет таять. Тишковец подчеркнул, что до настоящей зимы еще далеко, хотя похолодание и переход к смешанным осадкам действительно ожидаются.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что первый снег в Москве может выпасть 3–4 ноября, а после 5–6 ноября в отдельных районах возможно формирование временного снежного покрова. В первой декаде ноября в регионе начнется предзимье: из‑за сокращения светового дня и преобладания циклонов небо чаще будет облачным, а ночная температура – приближаться к нулю. Во второй пятидневке месяца ожидаются заморозки. Синоптик указал, что в середине недели возрастет вероятность дождей, которые временами могут переходить в снег.

Температурный прогноз по декадам выглядит так: в начале ноября днем ожидается 3–8 °C, во второй половине первой декады – не выше 0–5 °C. Свежие сообщения о снеге и похолодании собраны в ленте «Погода» на Life.ru.

Погода в Москве и Петербурге в ноябре 2026. Фото © Life.ru

Погода в Санкт-Петербурге в ноябре 2026

В Санкт‑Петербурге в начале ноября ожидается облачная погода, частые осадки и постепенное похолодание. В первой половине месяца дневная температура составит +3…+5 °C. По мере снижения температуры дождь все чаще будет переходить в мокрый снег.

Во второй половине ноября температура будет держаться около нуля, ночью возможны понижения до −3 °C.

Согласно модельной оценке Ильи Винштейна, до середины ноября температура в Петербурге может оказаться примерно на 1,3 градуса выше климатической нормы. При этом не исключаются отдельные заморозки: показатель отражает среднее отклонение за период, а не минимальные значения по ночам.

Погода на юге и в Сочи в ноябре 2026

Погода в Сочи в ноябре. Фото © РИА Новости / Артур Лебедев

В южных городах России прогнозируется более мягкое начало ноября. В Ростове‑на‑Дону в первой половине месяца ожидаются дневные температуры +7…+10 °C и ночные – 0…+3 °C. К концу ноября прогноз снижается до +4…+5 °C днем и −1…0 °C ночью. В Краснодаре ожидается +10…+13 °C днем в первой половине ноября и +8…+10 °C – во второй. Важно учитывать, что это абсолютные значения температуры, а не отклонения от нормы.

Согласно сезонному прогнозу Гидрометцентра, Южный федеральный округ входит в число территорий, где ноябрь 2026 года может оказаться холоднее ноября 2025 года. При этом такая оценка не означает, что месяц будет морозным или что каждый южный город окажется ниже климатической нормы.

В Сочи в ноябре будет относительно тепло: ориентировочно +12…+15 °C днем и +8…+11 °C ночью. В начале месяца возможны более теплые дни – до +17…+18 °C, а к концу обычно становится прохладнее. Это пока ориентиры: точный прогноз на весь ноябрь еще может заметно измениться.

В Анапе ожидается более прохладная и ветреная погода: примерно +9…+13 °C днем и +5…+9 °C ночью. В начале ноября будет теплее, во второй половине – холоднее, а из-за ветра температура может ощущаться ниже, чем показывает термометр.

Когда ждать снег

Первый снегопад и формирование устойчивого снежного покрова – это разные явления. Синоптики подчеркивают: снег может выпасть и растаять уже через несколько часов или дней, поэтому сам факт снегопада еще не означает наступления зимы.

В Москве переход осадков в мокрый снег вероятен ближе к середине ноября, но это не позволяет спрогнозировать дату появления устойчивого снежного покрова.

Единой даты первого снегопада для всей России не бывает: климатические условия сильно различаются по регионам. Например, в Якутии устойчивый снежный покров уже сформировался, тогда как в других местах температура может подниматься до 15–20 °C. Даже официальный сезонный прогноз не дает календаря снегопадов по городам – он разделяет территории по ожидаемому температурному режиму.

В ноябре в Москве и Санкт‑Петербурге прогнозируются первые снегопады, но пока нельзя сказать, сколько продержится выпавший снег.

Что говорят народные приметы

Поверья и календарные традиции собраны в отдельном материале «Народные приметы на ноябрь 2026 года».

О том, как складывались такие наблюдения, рассказываем в статье «Приметы о погоде: как читать народные приметы по временам года». Она посвящена народным представлениям, но не заменяет прогноз на предстоящий месяц.

Что дальше: зима 2026/27

Несмотря на утверждения о самой суровой зиме, в Москве декабрь 2026 года ожидается в пределах климатической нормы. Предварительно стоит ожидать чередования морозных периодов и оттепелей, снега и мокрого снега; конкретные температуры и сроки похолоданий еще будут уточняться.

В Санкт-Петербурге предварительные оценки также указывают на декабрь с обычной зимней погодой: пасмурным небом, снегопадами и периодическими оттепелями. В качестве температурного ориентира можно использовать многолетнюю статистику: преимущественно 0…−3 °C днем и −2…−6 °C ночью, но это не точный прогноз на декабрь 2026 года. Пока нельзя достоверно сказать, когда установится устойчивый снежный покров и будет ли снег к Новому году.

Когда ожидается снег в ноябре 2026. Фото © Life.ru

В Сочи в декабре 2026 года синоптики прогнозируют мягкую, но дождливую погоду: обычно на побережье в это время около +8…+12 °C днем и +3…+6 °C ночью. Возможны потепления до +15 °C, но не исключены и кратковременные ночные заморозки. Осадки преимущественно выпадают в виде дождя, а снег в самом городе бывает редко и быстро тает.

При этом ранее климатолог Алексей Карнаухов допустил теплую и почти бесснежную зиму. Его мнение разобрано в материале Life.ru о возможном характере предстоящего сезона.

Ответы на частые вопросы

Какая погода будет в ноябре 2026?

Предварительные прогнозы различаются по регионам. Гидрометцентр допускает температуру выше нормы на ряде северных территорий, а в Южном и Приволжском округах ожидает более холодный ноябрь, чем в 2025 году. Во многих крупных городах возможно превышение нормы осадков.

Будет ли ноябрь теплее нормы?

Не во всей России. В официальном прогнозе повышенный температурный фон выделен для севера Северо-Западного и Уральского округов, севера Красноярского края и севера Дальнего Востока. В Москве и Санкт-Петербурге температура в ноябре будет держаться в пределах климатической нормы.

Когда выпадет снег?

Единого срока для всей страны нет, а сезонный прогноз не позволяет назвать дату снегопада в конкретном городе. Важно также различать выпадение снега и образование устойчивого покрова: временный снег может быстро растаять. Для Москвы и других городов уточнения публикуются в новостях о погоде .

Какая погода в Москве в ноябре?

В первой половине ноября в Москве возможны дневные +2…+5 °C с последующим похолоданием. Синоптик Анатолий Цыганков не прогнозирует устойчивых морозов в ближайшее время.

Можно ли доверять прогнозу на месяц?

Такой прогноз полезен для оценки общего температурного фона, но не отвечает на вопрос о погоде в определенный день. Гидрометцентр прямо описывает свой сезонный продукт как вероятностный прогноз среднемесячной температуры. Для поездки, мероприятия или дальней дороги стоит уточнить погоду ближе к дате события.

Авторы Анна Розанова