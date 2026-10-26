«Температурные качели»: Клещи в Центральной России могут перестать уходить на зимовку

Подъём температуры выше +4°C зимой может разбудить клещей. При мягких зимах и отсутствии стабильных морозов они выходят на охоту, и тогда сезон рискует стать круглогодичным. Об этом Zvezdanews рассказал экологический инспектор Ярослав Вольпин.

Причина — «температурные качели». Если снега мало, а морозы не держатся долго, риск встречи с паразитами возрастает. Для центральной России такой сценарий пока не норма, но он становится всё более вероятным.

Меры предосторожности остаются прежними в любое время года. Однако исходник не перечисляет их подробно, поэтому ограничимся главным: бдительность не стоит снижать даже зимой.

Есть и обратная сторона. Резкие перепады и внезапные заморозки вредят самим клещам. Они могут не успеть вернуться в места зимовки и погибнуть. Это бьёт по всей популяции.

Получается, аномалии действуют в двух направлениях. С одной стороны, тёплые окна пробуждают паразитов. С другой — последующие холода могут их убить. Что перевесит в конкретном регионе, зависит от погоды.