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Регион
Опубликовано 26 октября, 18:21

«Температурные качели»: Клещи в Центральной России могут перестать уходить на зимовку

Эколог Вольпин: В Центральной России клещи могут быть активны круглый год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Klejdysz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Klejdysz

Подъём температуры выше +4°C зимой может разбудить клещей. При мягких зимах и отсутствии стабильных морозов они выходят на охоту, и тогда сезон рискует стать круглогодичным. Об этом Zvezdanews рассказал экологический инспектор Ярослав Вольпин.

Причина — «температурные качели». Если снега мало, а морозы не держатся долго, риск встречи с паразитами возрастает. Для центральной России такой сценарий пока не норма, но он становится всё более вероятным.

Меры предосторожности остаются прежними в любое время года. Однако исходник не перечисляет их подробно, поэтому ограничимся главным: бдительность не стоит снижать даже зимой.

Есть и обратная сторона. Резкие перепады и внезапные заморозки вредят самим клещам. Они могут не успеть вернуться в места зимовки и погибнуть. Это бьёт по всей популяции.

Получается, аномалии действуют в двух направлениях. С одной стороны, тёплые окна пробуждают паразитов. С другой — последующие холода могут их убить. Что перевесит в конкретном регионе, зависит от погоды.

«Паразиты в поисках хозяина»: Россиян предупредил о второй волне активности клещей
«Паразиты в поисках хозяина»: Россиян предупредил о второй волне активности клещей

А ранее Москву и Подмосковье предупредили о нашествии комаров и клещей в 2027 году. По словам специалистов, численность кровососущих способна достичь пиковых значений, а первые насекомые могут проснуться уже в марте.

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Дарья Нарыкова
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