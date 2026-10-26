«Температурные качели»: Клещи в Центральной России могут перестать уходить на зимовку
Эколог Вольпин: В Центральной России клещи могут быть активны круглый год
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Klejdysz
Подъём температуры выше +4°C зимой может разбудить клещей. При мягких зимах и отсутствии стабильных морозов они выходят на охоту, и тогда сезон рискует стать круглогодичным. Об этом Zvezdanews рассказал экологический инспектор Ярослав Вольпин.
Причина — «температурные качели». Если снега мало, а морозы не держатся долго, риск встречи с паразитами возрастает. Для центральной России такой сценарий пока не норма, но он становится всё более вероятным.
Меры предосторожности остаются прежними в любое время года. Однако исходник не перечисляет их подробно, поэтому ограничимся главным: бдительность не стоит снижать даже зимой.
Есть и обратная сторона. Резкие перепады и внезапные заморозки вредят самим клещам. Они могут не успеть вернуться в места зимовки и погибнуть. Это бьёт по всей популяции.
Получается, аномалии действуют в двух направлениях. С одной стороны, тёплые окна пробуждают паразитов. С другой — последующие холода могут их убить. Что перевесит в конкретном регионе, зависит от погоды.
А ранее Москву и Подмосковье предупредили о нашествии комаров и клещей в 2027 году. По словам специалистов, численность кровососущих способна достичь пиковых значений, а первые насекомые могут проснуться уже в марте.