«Паразиты в поисках хозяина»: Россиян предупредил о второй волне активности клещей

Клещи могут оставаться активными до поздней осени, поэтому прекращать защитную обработку собак из-за смены сезона не стоит, предупредил ветеринарный врач Антон Тихоненков. По его словам, первые похолодания заставляют паразитов прятаться, но не ведут к их гибели.

«В относительно тёплые дни паразиты могут снова выходить на поиски хозяина», — пояснил собеседник газеты «Известия».

У многих видов иксодовых клещей есть два периода повышенной активности: весна — начало лета и конец лета — осень. Продолжительность второго зависит от погоды и региона. При потеплении риск сохраняется даже после листопада и снижения температуры.

Подцепить паразита собака может в парке, сквере или возле заросшей дорожки. Клещи цепляются за шерсть с травы и кустарников, поэтому поездка в лес для этого необязательна. Особого внимания требуют голова, шея, уши, подмышки, пах, основание хвоста и участки между пальцами, заключил эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что молодые особи таёжного клеща сохраняют активность, пока температура лесной подстилки не опустится примерно до плюс 9–10 градусов. Единой даты завершения сезона для всей России нет, сроки зависят от вида паразитов и местного климата.