Фотосессия с плесенью и гельминтами: Что скрывается под ковром осенних листьев

Осенние фотосессии среди разноцветной листвы могут обернуться аллергическими реакциями, укусами клещей и даже травмами. Особенно опасно прыгать в большие кучи опавших листьев, где нередко скрываются загрязнения и острые предметы. О неожиданных рисках популярного сезонного развлечения рассказала врач Ольга Царенко в беседе с сайтом MK.Ru.

По словам инфекциониста, лежащая на земле растительность постепенно смешивается с пылью, почвой и продуктами жизнедеятельности животных. Во влажной среде начинается гниение, создающее благоприятные условия для размножения плесневых грибов. Их споры способны спровоцировать насморк, слезотечение, кожный зуд и обострение бронхиальной астмы.

Особенно осторожными следует быть аллергикам. Московский департамент природопользования уже объявил о завершении сезона цветения аллергенных трав, однако на смену пыльце приходят грибковые споры. Их концентрация увеличивается в сырых местах, включая скопления опавшей листвы.

Дополнительную угрозу представляют паразиты и загрязнённая почва. Среди растительных остатков могут находиться клещи, а также яйца гельминтов. При попадании грязи с рук на слизистые оболочки возрастает вероятность заражения. Не менее опасны спрятанные под листьями осколки стекла, металлический мусор и использованные шприцы.

«Не трогайте лицо и рот грязными руками, а если потрогали листву — сразу мойте руки», — посоветовала Царенко.

После прогулки специалист рекомендует внимательно осматривать кожу и одежду, а при появлении кашля, сыпи, отёков или других подозрительных симптомов обращаться за медицинской помощью.

Ранее Life.ru предупреждал, что подбрасывание опавших листьев во время осенних фотосессий может вызвать аллергию и раздражение дыхательных путей. Вместе с растительными остатками в воздух поднимаются пыль, бактерии и споры плесени. Для съёмок специалисты рекомендовали выбирать сухие, освещённые солнцем участки.