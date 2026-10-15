Укутался потеплее, замёрз и заболел: Почему осенью опасно одеваться с «запасом»

Слишком тёплая одежда в осеннюю погоду может обернуться переохлаждением и ухудшением самочувствия. Из-за обильного потоотделения вещи становятся влажными, а при резком похолодании организм начинает быстрее терять тепло. Об этом РИАМО рассказал терапевт и гастроэнтеролог Артём Мацола.

«Чрезмерное утепление опасно, и здесь есть два сценария», — предупредил специалист.

Первый особенно характерен для межсезонья, когда дневное тепло за считанные часы сменяется холодом. Если человек успел вспотеть, намокший нижний слой одежды начинает интенсивно охлаждать тело. Такое состояние может повысить восприимчивость к инфекциям, хотя само переохлаждение не является непосредственной причиной простуды.

Вторая опасность возникает при высокой температуре воздуха. Избыточное количество одежды затрудняет охлаждение организма, провоцирует усиленное потоотделение и потерю жидкости. Особенно осторожными следует быть пожилым людям и пациентам с заболеваниями сосудов, включая гипертонию.

По словам врача, обезвоживание способно вызвать резкое снижение артериального давления. Из-за ухудшения кровоснабжения головного мозга человек может почувствовать сильную слабость, головокружение и даже потерять сознание. Кроме того, чрезмерное укутывание в жару повышает вероятность теплового удара. Для защиты от солнечных лучей медик рекомендует использовать светлый головной убор.

Ранее Life.ru предупреждал об опасности переохлаждения и перегрева в осенний период. Врачи советовали подбирать гардероб в соответствии с погодой, избегать длительного пребывания во влажной одежде и учитывать резкие температурные перепады. Также специалисты напоминали, что простудные заболевания вызываются инфекционными возбудителями, а не холодом самим по себе.