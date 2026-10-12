Клещи не сдаются даже в октябре: учёный назвал температуру, при которой они теряют активность

Клещи могут оставаться активными в российских лесах даже в октябре, несмотря на наступление осенних холодов. Молодые особи таёжного клеща способны сохранять активность, пока температура лесной подстилки не опустится примерно до плюс 9–10 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

По словам специалиста, продолжительность сезона зависит прежде всего от вида клещей и климатических условий конкретного региона. Например, взрослые таёжные клещи обычно активизируются сразу после таяния снега, а к июлю–августу их активность завершается.

Однако молодые особи, которых называют нимфами, ведут себя иначе. У них возможен дополнительный всплеск активности в конце лета, из-за чего опасность встречи с паразитами сохраняется и осенью.

«Эту фазу развития можно встретить вплоть до октября, пока температура лесной подстилки не снизится до плюс 9–10 градусов», — пояснил Алексеев.

При этом единой даты окончания сезона клещей для всей России не существует. На юге ареала лесных клещей взрослые особи могут проявлять активность в течение холодного времени года, вплоть до наступления сухого летнего периода. В средней полосе они встречаются на протяжении тёплого сезона, пока не установятся осенние холода.

Учёный рекомендовал россиянам не отказываться от защитных мер во время осенних прогулок. Перед походом в лес следует надевать закрытую одежду, использовать специальные средства для её обработки, а после возвращения внимательно осматривать тело. Если клещ всё-таки присосался, необходимо правильно его удалить и обратиться за медицинской помощью.

Ранее Life.ru рассказывал, что осенняя волна активности клещей может оказаться опаснее весенней из-за потери бдительности у людей. Врач-инфекционист Андрей Поздняков предупреждал, что в тёплую погоду паразиты могут сохранять активность даже в конце октября, а в южных регионах — и в ноябре.