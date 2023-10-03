"Ей интересна кровь": Россиян предупредили о насекомом, которое становится злым осенью

Осенняя жигалка осенью становится опаснее и агрессивнее, начиная кусать людей. Всё дело в том, что именно в холодное время года у этого вида мух начинается сезон оплодотворения, рассказала энтомолог, кандидат сельскохозяйственных наук и доцент Ольга Теняева.

При этом эксперт пояснил, что бояться осенних жигалок не стоит. Они не более опасны, чем комары, и даже обычные мухи больше вредят здоровью.

"Обычные мухи на их фоне могут быть переносчиками больших проблем, потому что часто садятся на фекалии и помойки. Поэтому на их лапках остаются разные споры и гельминты. Жигалке же неинтересны помойки, ей интересна кровь", — подчеркнула Теняева в беседе с "Вечерней Москвой".