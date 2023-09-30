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30 сентября, 10:13

Россиян предупредили об осеннем пике активности мух-кровососок и клещей

Энтомолог Марьинский предупредил об осеннем пике активности кровососок и клещей

В начале осени наступает пик активности клещей и мух-кровососок (оленьи мухи), которые поджидают в лесу всех желающих прогуляться в чаще и насладиться пейзажами или пособирать грибов. Об этом предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский.

"У мух-кровососок в это время наступает пик активности: они ищут хозяина, на котором смогут переждать зиму. Поэтому в конце августа и осенью встреча с мухами-кровососками наиболее вероятна", — приводит его слова "Газета.ru".

Мухи садятся на тело теплокровных животных, прячутся в их шерсти, размножаясь и питаясь кровью жертвы. При этом они могут переносить опасные инфекции. Также стоит опасаться клещей, у которых с наступлением осени начинается вторая волна активности, особенно при тёплой погоде.

"Поэтому в начале осени стоит продолжать защищаться от клещей при посещении леса", — заключил Марьинский.

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Кстати, оленьих кровососок часто путают с иксодовыми клещами из-за схожей формы тела. Однако разница всё же есть. Различить их можно по количеству ног: у мух шесть лапок, а у клещей из класса паукообразных — восемь. Кроме того, первые кидаются на жертву с высоты, а вторые подкарауливают животных в траве.

Обложка ©

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Николь Вербер
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