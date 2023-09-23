Учёный объяснил, как отличить активных осенью мух-кровососок от клещей

Осенью активизируются мухи-кровососки, которых можно легко спутать с клещами. Об отличиях этих живых существ рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и энтомолог Вадим Марьинский.

"Оленьих кровососок, которых ещё называют лосиными мухами, часто путают с иксодовыми клещами из-за схожей формы тела. Различить их можно по количеству ног. У мух, которые относятся к насекомым, их шесть, а у клещей из класса паукообразных — восемь", — уточнил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Также таких мух от клещей можно отличить по прыжкам, ведь первые кидаются на жертву с высоты. По словам специалиста, скорее всего, из-за этого возник миф, что обычные клещи прыгают с деревьев. На самом деле они подкарауливают животных в траве. Однако мухи-кровососки, как и иксодовые клещи, являются переносчиками болезни Лайма, так что встречи с ними лучше избегать.

На территории Европейской России встречается один вид мух-кровососок под названием Lipopténa cérvi (оленья кровососка). Они свободно перемещаются по лесу, а вот летают неумело. Как правило, эти мухи поджидают теплокровную жертву, будь то человек, медведь или олень, и набрасываются на неё.

По словам энтомолога, мухи-кровососки сбрасывают крылья, как только попадают на тело хозяина. Затем они обживаются в шерсти животного, питаясь его кровью. Размножаются насекомые ближе к осени. Именно поэтому сейчас есть большой риск встретить их в лесу.